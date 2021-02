Advarsel: Det er glat derude

Tæt rimtåge har i nattetimerne indhyllet store dele af landet, og her i de tidlige morgentimer er fænomenet ved at 'rime ud', hvilket betyder, at rimtågen sætter sig som rim på alle overflader.

- Dermed kan veje, cykelstier og fortove blive glatte mange steder, og det gælder om at tage det roligt i trafikken. Det er glat derude, hvis der ikke er saltet, så der er god grund til at komme af sted i god tid her til morgen, siger vagthavende meteorolog ved DMI, Dan Nilsvall.

- Sigtbarheden mange steder - især i Jylland og på Fyn - er lige nu ringe, men det aftager op ad formiddagen. På Sjælland er tågen ved at forsvinde.

- Rimtågen er opstået, fordi lun og fugtig luft bevæger sig op over landet sydfra. Når luften kommer ind over en kold overflade, så afkøles den, og der dannes rimtåge.

- Den kan forsvinde lige så hurtigt, som den kommer, får når den sætter sig som rim, forsvinder tågen ganske enkelt.

- Skal man køre i bil her til morgen, er det en god idé at komme tidligt ud, for der skal skrabes is af bilens vinduer, siger Dan Nilsvall.

Vejdirektoratets kort over den aktuelle trafiksituation i Danmark er overplastret med advarselsskilte om tæt tåge. De fleste steder er sigtbarheden under 100 meter.

Den tætte tåge ventes at opløses sydfra i løbet af morgenen og formiddagen de fleste steder, oplyser DMI. Kun Bornholm og Nordjylland er sluppet for tæt tåge i nat. I Nordjylland har der til gengæld være snebyger natten igennem, oplyser den vagthavende meteorolog.

