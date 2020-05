Advarsel: Giftige frø dræber heste

Marie Thielsen tog med hendes døtre ud for at fodre deres islandske hest Eyja tirsdag morgen.

Kl. 17 fik Marie et voldsomt opkald. Hesten Eyja var syg, og hun skulle komme straks.

Eyja rystede og havde svært ved at stå på sine ben. Hendes næse løb, og hun tissede blodig urin. En dyrlæge gav hesten morfin uden effekt.

Eyja blev kørt på Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup, hvor hesten kort efter måtte aflives.

Udover Eyja måtte to andre heste fra samme fold også aflives. De tre heste blev forgiftet af en ahornplante, de havde spist.

Det er ét af de mange tilfælde, der nu får Dyrenes Beskyttelse til at advare landets hesteejere mod den farlige plante.

- Heste er sensitive, og de forkerte planter kan have dødelige konsekvenser. Ahorntræer er giftige for heste, og derfor er det vigtigt, at man sørger for, at der ikke vokser ahorntræer i nærheden af folden, fortæller Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef ved Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Ahornfrø er giftige og har i flere tilfælde vist sig fatale for heste. Foto: Gerth Hansen / Ritzau Scanpix

Frøene fra ahorn spredes med vinden, så selv om ahorntræet står flere meter fra hestefolden, kan de små helikopterformede frø bevæge sig langt. Når hesten indtager blot en lille mængde ahorn, vil den hurtigt blive meget afkræftet og få symptomer, der minder om kolik og få stive bevægelser.

Flere dyrehospitaler har også advaret om flere tilfælde af forgiftningen.

- Hesteejere skal ikke være bange for at lukke deres heste ud på folden, men det er vigtigt, at de tilser folden regelmæssigt og grundigt. Hestene har godt af fri bevægelse på fold. Af andre planter, man skal være på udkig efter, findes også engbrandbæger og taks, som er meget giftige for heste. Man skal også være opmærksom på, at hvis hø eller wrap er slået på en mark med giftige planter, kan det stadig gøre heste syge selv i tørret tilstand, siger Yvonne Johansen.