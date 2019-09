Advarsel: Vindstød af stormstyrke

Opdateres klokken 17.34: Vindfølsomme køretøjer kan igen passere Vejlefjordbroen

Vindstød af stormstyrke blæser ind over hele landet, og det påvirker både trafikken på vejene og til havs.

- Især i forbindelse med i de kraftige byger er der nogle meget kraftige vindstød af stormende kuling. Nogle steder i landet er vi endda meget tæt på at der er tale om decideret storm, fortæller Frank Nielsen, vagthavende ved DMI.

Skal du ud og køre bil, så skal du være ekstra påpasselig - især hvis du kører i et vindfølsomt køretøj.

Vejdirektoratet har sendt advarsler ud om kraftig vind på Storebæltsbroen, Vejlefjordbroen og Farøbroerne, og flere steder i landet kommer det til at blæse langt ud på aftenen. Få færgeruter er også påvirket af den kraftige blæst.

- Det er især køretøjer, der er lette og store som campingvogne og tomme varevogne og lastbiler, vi fraråder at køre over broerne, siger Camilla Eghøj, vagthavende ved Vejdirektoratet.

Advarslerne gælder ikke personbiler og lignende køretøjer.

- Vi fraråder ikke almindelige personbiler at køre over, men de kommer til at mærke vinden i rettet og de skal selvfølgelig huske at køre lidt langsommere, lyder det fra den vagthavende.

Hold en pause

Advarslerne for Storebæltsbroen forventer Vejdirektoratet er gældende frem til midnat, for Vejlefjordbroen indtil et tidspunkt efter klokken 20 og for Farøbroerne indtil mellem klokken 18 og 20.

Så sidder man i et vindfølsomt køretøj og egentlig gerne vil over broerne inden advarslerne ophører, har Camilla Eghøj ét råd, der nok skuffer de utålmodige bilister: Vent.

- Så holder man lige ind og tager pause. Vi skal ikke have nogen væltede køretøjer på broerne, siger hun.

Den kraftige vind kan også tage godt fat i køretøjer på flade strækninger, hvor der ikke er noget til at bryde vinden. Men det er især på broer, man skal være opmærksom som bilist, da der kommer mere vind under køretøjet.

Færgerute aflyst

Mindst en færgelinje tur/retur er aflyst på grund af den kraftige blæst.

Der ifølge Ekstra Bladets oplysninger tale om Alsruten.. Afgangen fra Bøjden klokken 17 blev aflyst, og ligeledes er turen tilbage, der skulle være sejlet klokken 18.

- Det er vinden, der holder færgen i havn, informerer Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef hos Danmarks største Færgerederi Molslinjen.

Ifølge Jesper Maarck sejler deres øvrige færgeruter efter planen.

- Aarhus-Odden-linjen ændrer eksempelvis lidt kurs, da der tænkes på komfort, men de forventer at sejle efter planen, siger han.