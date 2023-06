Advarsler på sprut: Danmark går udenom

Når irerne tager en tår af deres øl eller cider i 2026, vil oplevelsen blive tilsat en advarsel.

Det kan være ord som 'øger risiko for leversygdom og kræft' eller 'advarer mod druk under svangerskab' - endda med røde bogstaver, så budskabet ikke er til at tage fejl af.

Irland vil dermed blive det første land i EU til at kopiere skræmmemetoden fra cigaretpakkerne, men i Danmark vil man ikke følge samme eksempel.

Anerkender sammenhæng

Det er selvom, at Sundhedsstyrelsen anerkender, at der kan ses en sammenhæng mellem 'moderat forbrug af alkohol og leversygdom og kræft'.

Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ekstra Bladet.

Danmark havde nemlig følgende bemærkninger til Irlands alkohol-forslag, som blev fremsat i EU.

'Det fremgår af Den Europæiske Kræfthandlingsplan, at Kommissionen vil foreslå sundhedsadvarsler på etiketten på alkoholholdige drikkevarer.'

'De af Irland notificerede regler anses som midlertidige foranstaltninger, der vil skulle tilpasses, hvis der etableres harmoniserede EU-regler på området. Danmark arbejder på nuværende tidspunkt ikke på at etablere lignende midlertidige foranstaltninger,' lød bemærkningen.

Derfor vil Danmark, som det ser ud nu, først følge Irlands eksempel, hvis det bliver besluttet i EU.

Kræftens Bekæmpelse har ikke taget stilling

Hos Kræftens Bekæmpelse har man ikke besluttet sig for, hvad man mener om brug af advarsler på alkohol, oplyser organisationen til Ekstra Bladet.

'Men vi ønsker, at det bliver obligatorisk at angive ingredienser og næringsindhold på alkoholiske drikkevarer. Det er misvisende, at der i dag ikke er nogen krav til angivelse af ingredienser og næringsindhold på drikkevarer med alkohol (over 1,2 %).'

'Kræftens Bekæmpelse mener, at alkohol skal være omfattet af EU's forordning om fødevareoplysninger og ikke være undtaget herfra, som tilfældet er i dag,' siger Peter Dalum, projektchef i Livsstilsgruppen i Forebryggelse og Oplysning hos Kræftens Bekæmpelse.

Naboland overvejer

Hvis man skæver til Norge, som dog ikke er en del af EU, er diskussionen om advarslerne i fuld gang.

Helsedirektoratet i landet har nemlig fået til opgave at vurdere, hvorvidt det vil være en god idé at følge Irland, skrev norske Altinget tilbage i januar.

20. juni i år udkom desuden en opdateret version af de nordiske kostråd, hvor opfordringen lyder, at 'alkohol bør undgås, da det ikke er muligt at vurdere, hvad et 'sikkert niveau af indtag' vil være'.