Advokat afviser at Trump erkender valgnederlag: - Nej, nej, nej

Rudy Giuliani mener, at der var tale om en sarkastisk kommentar, da Donald Trump skrev på Twitter, at Joe Biden har vundet præsidentvalget

Den amerikanske præsident Donald Trump nægter hårdnakket at erkende sit nederlag i den amerikanske valgkamp, selvom det tidligere i dag virkede sådan et kort øjeblik, da præsidenten skrev følgende på sin Twitter-profil:

'Han vandt på grund af valgsvindel. Ingen valgkontrollanter eller observatører var tilladt, stemmerne blev optalt af et radikalt venstreorienteret privatejet selskab.'

En sarkastisk kommentar

Præsidentens advokat Rudy Giuliani kommenterer i et interview med Fox News på præsidentens Twitter-udmelding.

- Rudy, han siger, han (Joe Biden, red.) har vundet. Indrømmer præsidenten valgresultat i sit tweet? spørger Fox News-værten.

- Nej, nej, nej, langt fra. Det, han siger, er en sarkastisk kommentar til disse forfærdelige tider, vi lever i, hvor medierne har sagt, han (Joe Biden, red.) har vundet. Men ved at sige videre, at det var ulovligt, så vil han (Donald Trump, red.) tydeligvis tage det til retten, lyder det fra advokaten, som tilføjer:

- Medierne har forsøgt at kalde valget, og det har de lovligt ikke ret til at gøre.

Rudy Giuliani er tidligere borgmester i New York. Foto: Chris McGrath/Ritzau Scanpix

Rudy Giuliani fortæller, at han er i gang med at indsamle materiale, som beviser valgsvindel.

- Efter han (Donald Trump, red.) har fået flere beviser for det valgfusk, der er sket, er han virkelig oprørt, og det er jeg også. Det går langt udover, hvad folk tror, siger Giuliani.

Biden har tidligere på ugen kaldt Trumps manglende anerkendelse af valgresultatet for 'flovt'.

National sikkerhedstrussel

I interviewet giver Rudy Giuliani i voldsomme vendinger kritik af virksomheden Dominion Voting Systems, som er en virksomhed, der blandt sælger elektronisk udstyr til valgstederne.

Han beskylder blandt andet virksomheden for at udgøre en national sikkerhedstrussel og for at være en del af den radikale venstrefløj.

På Dominions egen hjemmeside afviser virksomheden kategorisk anklagerne om valgfusk.

Forfærdelig, forfærdelig ting

Et andet kritikpunkt fra Giuliani er, at republikanere ifølge ham ikke har fået lov til at inspicere flere af valgstederne. Det drejer sig om de valgsteder, hvor særligt brevstemmerne har gjort, at staterne skiftede fra rød til blå efter valgnatten.

- I alle stater, hvor han (Donald Trump, red.) tabte snævert, har han vundet med omkring to til tre procent af stemmerne. Det er en forfærdelig, forfærdelig ting, der er sket for os, siger advokaten.

Donald Trump fortsætter beskyldningerne om valgfusk. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

