Advokat anklaget: Fuppede Stormy Daniels

Advokat Michael Avenatti er sigtet for at have stjålet penge fra sin berømte klient

Den amerikanske advokat Michael Avenatti har erklæret sig ikke-skyldig i anklagen om, at han skulle have snydt sin mest berømte klient, pornostjernen Stormy Daniels.

Avenatti mødte tirsdag til et retsmøde i New York, hvor han blev præsenteret for anklagerne om identitetstyveri og svindel. Det skriver Associated Press.

Ifølge anklageskriftet stjal Avenatti 300.000 dollars, som Daniels havde tjent i forbindelse med bogen 'Full Disclosure', der udkom i oktober.

Avenatti blev et kendt ansigt på amerikansk tv sidste år, hvor han brugte sin rolle som advokat for Stormy Daniels til at rette skarp kritik mod Donald Trumps moralske karakter.

Den tidligere pornostjerne og stripper Stormy Daniels. Foto: AFP

Den amerikanske advokat Michael Avenatti. Foto: AFP

Stormy Daniels var omdrejningspunktet i en sag om udbetalingen af tys-tys-penge, som Trumps advokat Michael Cohen stod for. Daniels hævder, at hun har haft en affære med Trump.

Michael Cohen hævder, at han udbetalte pengene på vegne af Trump. Trump har hele tiden nægtet sig skyldig i sagen.

Michael Avenatti, der en overgang overvejede at stille op som præsidentkandidat for Demokraterne, har på det seneste været i alvorlige vanskeligheder.

I februar blev Avenatti frikendt i en sag, hvor han var mistænkt for vold mod sin ekskæreste Mareli Miniutti.

Samtidig hævder flere klienter, at han har stjålet penge fra dem. Desuden er han sigtet for at have forsøgt at afpresse sportsgiganten Nike for 25 millioner dollars.

Avenatti har afvist alle beskyldninger.