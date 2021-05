Samfund ... 18. maj. 2021 kl. 18:51

Advokat for danske familier: - Af hjertet tak

Knud Foldschack, der er advokat for to af familierne til mødre i de syriske lejre, har én ting at sige oven på nyheden om, at tre mødre og 14 børn står til at blive hentet til Danmark