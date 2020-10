Advokater angriber: Dur IKKE i et retssamfund

’Hvem afgør, hvornår der har fundet grænseoverskridende adfærd eller en krænkelse sted?’

Sådan spurgte Clement Kjersgaard i forrige uge næstformanden for HK Privat, Anja C. Jensen. Hun er en aktiv stemme i sexismedebatten.

’Det har Arbejdstilsynet faktisk allerede sagt, at det gør den, der bliver udsat for det. Hvis jeg oplever noget som en krænkelse, så står der i AT-vejledningen, at så er der altså tale om en krænkelse, så det kan ikke være så svært,' lød svaret.

En række forsvarsadvokater, som Ekstra Bladet har talt med, er langtfra enige. De har i avisen advaret mod den proces, som har kostet flere mænd jobbet, efter de er blevet beskyldt for sexistiske krænkelser.

Advokaterne er bekymrede for retssikkerheden for dem, der bliver beskyldt for sexisme.

– Det, som hende fagforeningsdamen gør sig til talsmand for, kan jeg ikke tilslutte mig. Det betyder jo, at ’den krænkedes’ påstand altid - og helt ukritisk - skal lægges til grund, siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

- Det kan man selvfølgelig ikke i et retssamfund, hvor grundlæggende retssikkerhedsprincipper også bør finde anvendelse uden for retssalen. Det vi jo svare til, at hver gang en kvinde siger ’det var voldtægt’, så skal der dømmes for voldtægt uanset mandens opfattelse af situationen og kvindes ageren i forbindelse hermed, fortsætter hun.

Mette Grith Stage mener, at krænkelsesdebatten er løbet løbsk. Foto: Jens Dresling

Advokat Christian Bjerrehuus stemmer i:

– Det er et væsentligt problem, hvis en repræsentant for en fagforening gør sig til fortaler for en tilsidesættelse af retssikkerheden. Med andre ord, at hvis der kommer en og siger ’jeg føler mig krænket’, så er det de facto sådan, og det skal have konsekvenser.

– Så har man fuldstændig spillet fallit over for retssikkerheden. Så kunne man lige så godt lade være med at have domstolene og i stedet en bananrepublik, hvor nogen sidder og stanger sanktioner ud til højre og venstre, siger advokaten, som understreger, at der er forskel på at føle sig krænket og på at blive krænket.

Moderne hekseproces Siden Sofie Linde beskyldte en unavngiven ’tv-kanon’ for til en julefrokost for 12 år siden at have forsøgt at true sig til et blowjob har flere navne og billeder på påståede sexkrænkere været blæst ud i offentligheden. Det bekymrer blandt andre flere advokater. De mener, at sagerne i medierne antager nærmest strafferetlig karakter, hvor den sigtede eller tiltalte normalt har krav på en beskyttelse. Den retssikkerhed omfatter dog ikke de mænd, der lige nu bliver hængt ud i en offentlig gabestok. En sag om krænkelser på en arbejdsplads (afhængig af grovheden, red.) bliver i praksis normalt håndteret internt, og det tilstræbes, at sagerne bliver behandlet diskret, men ifølge forsvarsadvokat Henrik Stagetorn ligner det, der foregår i øjeblikket en offentlig proces. Foto: Per Rasmussen – Og så virker det lidt som om de, der bliver udråbt som gerningsmænd, straks kaster håndklædet i ringen og siger 'ja, jeg går nu og siger undskyld'. Det ligner lidt en moderne hekseproces, siger Stagetorn. Han og en stribe andre advokater, som Ekstra Bladet har talt med, vurderer ikke, at ret mange af de sager, som lige nu oversvømmer de danske medier, kommer for domstolene. Vis mere Luk

HK-næstformanden glemmer ifølge Bjerrehuus helt den udpegedes rettigheder.

– Den fremgangsmåde, hun gør sig til fortaler for, kan ende i fatale konsekvenser i form af fyring og omfattende skader i privatlivet for den udpegede. Uden at han eller hun på nogen måde har haft mulighed for at komme til orde eller at forsvare sig, eller at en objektiv part har taget stilling.

– Selvfølgelig skal og kan det sanktioneres, hvis nogen siger 'hvis du ikke sutter den af på mig, sørger jeg for, at du ikke har et job på mandag', siger Christian Bjerrehuus, som dog langt hen ad vejen mener, at den ædle hensigt med at gøre op med sexisme og magtmisbrug bliver ødelagt af kvinder, der skærer alle handlinger på en arbejdsplads over en kam og kalder dem for krænkelser. Foto: Tariq Mikkel Khan

’De hører noget jeg ikke siger’

Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat, har tidligere chattet med Ekstra Bladets læsere om sexisme. Foto: Henning Hjorth

Anja C. Jensen afviser at have sagt, at den, der udpeges som krænker, ikke skal have mulighed for at forsvare sig.

– Det her med fatale konsekvenser, risiko for fyring og varig skade på sit privatliv ønsker vi jo ikke for nogen. Men en krænkets opfattelse af situationen skal tages alvorligt, og arbejdspladsen skal agere, når nogen føler sig krænket. Og på arbejdspladsen skal man vide, hvor man kan gå hen som krænket, og der skal være et fortroligt rum, hvor situationen kan blive drøftet, så man kan blive enige om, hvordan det videre forløb skal være.

Ifølge næstformanden bør den udpegede naturligvis forelægges beskyldningerne.

– Hvis der står en uskyldig mand eller kvinde, som ikke med vilje har udsat nogen for noget, de ikke ønskede, skal vedkommende også have lov til at få det at vide. Det, du gør der, bryder jeg mig ikke om. Det kan være svært i situationen, og derfor vil vi gerne fjerne ansvaret fra offerets skuldre og til, at det skal håndteres i virksomheden og tages alvorligt.

Forskel på jura og moral

Det skal ifølge Anja C. Jensen slet ikke betyde, at nogen skal ’fyres, udstilles eller placeres for åbent tæppe, så alle kan skyde på vedkommende’.

– Det er ellers det, som blandt andet forsvarsadvokaterne mener, der foregår lige nu …

– I de konkrete tilfælde, som er i blitzlyset lige nu, ser jeg en forskel på nogle juridiske og moralske principper, som spiller ind i forhold til for eksempel politikere og licensbetalte DR-ansatte.

Fint at få den snak

For næstformanden er der forskel på de sager og de fleste af dem, hun til daglig beskæftiger sig med.

– Vi har i vores arbejde at gøre med rigtig mange mennesker, som er fuldstændig uden for mediernes rampelys, og som står i reelle konkrete problemer med, at det ikke bliver taget alvorligt. Der bliver grinet ad det, man bliver kaldt for sart, og ordet krænkelsesparat fyger hen over bordene, når nogen siger ’det her opfatter jeg faktisk som en krænkelse’.

Og selvom hovedfokus for Anja C. Jensen ligger hos dem, der bliver krænket, så anerkender hun, at sagerne også kan have vidtrækkende konsekvenser for dem, der bliver hængt ud.

– Et eller andet sted er det fint at få den snak. Men jeg synes, at forsvarsadvokaterne med deres kritik hører noget, jeg ikke siger. Jeg taler om definitionsretten i forhold til en oplevelse, og den har Arbejdstilsynet slået fast ligger hos den, der oplever at få overskredet sine grænser. Hvad konsekvenserne så bliver efterfølgende, skal naturligvis følge almindelige principper for retssikkerhed, hvor man ser på sagens fakta, og hvor grov en krænkelse der er tale om.