Advokater om Mettes højre hånd: - Den mest velbehandlede politisag

- Det er formentlig den mest velbehandlede politisag overhovedet på daværende tidspunkt i Københavns Politi, siger forsvarsadvokat, Ulrik Sjølin.

Han har selv en fortid som anklager i politiet og er ikke tvivl om, at Københavns Politi har givet departementschefen Barbara Bertelsen en usædvanlig god behandling, da hun sidste år lagde pres på toppen af dansk politi i en sag, hvor hun var anmelder.

Mette Frederiksens højre hånd pressede politi-top og fik særbehandling

- Der er ingen tvivl om, at den politimæssigt sidder lige skabet. Hvis det var sådan her, man gjorde hver gang, - det kunne man ønske sig -, men så havde vi ikke råd til at have et politi, siger han på baggrund af de dokumenter om efterforskningen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

På samme tidspunkt, hvor Københavns Politi prioriterede Bertelsen-sagen, lå ca. 1000 sagsakter om vold ubehandlet hen hos politikredsen.

Advokat: Overgearet behandling

Ekstra Bladet har forelagt sagens dokumenter for tre forskellige forsvarsadvokater, som alle tidligere har været anklager hos politiet.

De vurderer samstemmende, at Barbara Bertelsen har fået særbehandling af politiet.

- Det, at der bliver sat ting i værk på baggrund af hendes opkald, er særbehandling, for det ville de ikke have gjort, hvis det var hr. eller fru Jensen, der havde ringet. Det kan der ikke være to meninger om, siger advokat Jesper Storm Thygesen.

Topembedsmand blev lynserviceret på 29 dage – Martin måtte vente 454 dage

Samme toner lyder der fra forsvarsadvokat, Luise Høj.

- Det er meget, meget mærkeligt, at hun ringer til rigspolitichefen. Det undrer mig rigtig meget. Og selve behandlingen er jo fuldstændig overgearet – den bærer præg af, at de ikke tør andet end at gennem-efterforske en sag, hvor man knap nok ved, om der er et offer, siger hun og tilføjer.

- Der er ingen tvivl, om at det er særbehandling.

Tidslinje over forløbet 23. juni 2019: Barbara Bertelsen politianmelder gadeuorden som privatperson. 23. juni 2019: Barbara kontakter chefen for Rigspolitet med en 'bekymring for, om alle oplysninger var videreformidlet, og om politiet gjorde nok for at finde mulige forurettede og gerningsmænd.' 23. juni 2019: Rigspolitichefen kontakter Københavns Politi, som på den baggrund ringer til tre hospitaler for at finde mulige ofre. 23. juni 2019: Københavns Politi foretager afhøring af Barbara Bertelsen. 24. juni 2019: Københavns Politi foretager afhøring af en anden anmelder. 24. juni 2019: Københavns Politi forsøger at indhente videoovervågning. 25. juni 2019: Indhentning af videoovervågning 28. juni 2019: Afhøring af muligt vidne. 28. juni 2019: Videoovervågning gennemses, men uden resultat. 22. juli 2019: Brev til Barbara Bertelsen om, at efterforskningen standses. Vis mere Luk

Politikilder bekræfter særbehandling

Vurderingen af, at politiet gav den magtfulde embedsmand særbehandling, bekræftes af kilder i politiet med kendskab til sagen.

Efter at Barbara Bertelsen den 23. juni havde ringet og lagt pres på rigspolitichefen i sagen, henvendte en politiassistent samme aften sig til akutmodtagelser på tre forskellige hospitaler i København i et forsøg på at identificere mulige forurettede til episoden. Akutmodtagelserne oplyste dog, at de ikke havde nogen relevante sager i deres systemer.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Samme aften foretog Københavns Politi en 30 minutter lang afhøring af Barbara Bertelsen, på trods af at hun ikke havde set episoden, men kun hørt den fra sin lejlighed.

I de følgende dage foretog politiet yderligere afhøringer af beboere i området og indhentede videoovervågning fra områpdet. Men uden resultat.

22. juli 2019 – mindre end en måned efter anmeldelsen - modtog departementschefen et langt og detaljeret brev fra advokaturchefen hos Københavns Politi om, at efterforskningen standses, fordi 'det ikke er lykkedes at finde mulige forurettede.'

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, har ikke ønsket at kommentere sagen.

Heller ikke Københavns Politis direktør, Anne Tønnes, har ønsket at stille op til interview eller svare på spørgsmål om, hvorvidt politikredsen har givet Barbara Bertelsen særbehandling.