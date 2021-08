Advokatpartner køber Tisvildelejes dyreste sommerhus

Partner i Gorrisens Federspiel, der en af Danmark største advokatvirksomheder, Martin Dittmer har sat sin underskrift på Tisvildelejes dyreste sommerhus - nogensinde.

Det skriver Berlingske.

Prisen lyder på vanvittige 35 millioner kroner og en kvadratmeterpris på 200.000 kroner.

Ifølge ejendomsmægler Camilla Thouber, der har stået for salget, kom handlen i hus som et skuffesalg.

- Vi caster kunderne – det er et spørgsmål om matchmaking. De tre dyreste målt per kvadratmeter er alle solgt på én dag. Det kan vi, fordi vi caster kunderne til boligerne, forklarer hun i et interview med Berlingske.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ejendomsmægleren, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Martin Dittmer ønsker heller ikke at uddybe sit køb.

Flere enorme salg

Ejendomsmægleren Camilla Thouber stod også bag salget af Fiskerhuset, der var ejet af Camilla Plum. Huset blev solgt som et skuffesalg på bare en dag, fortalte Thouber i marts til Ekstra Bladet.

- Ja, vi har slået danmarksrekorden med over 357.000 pr kvadratmeter. 25.000.000 for 70 kvadratmeter. Før var rekorden på 160.000 pr kvadratmeter - det var faktisk også vores egen rekord.

- 94 kvadratmeter beliggende i Tisvilde blev solgt i januar for 15.000.000. Så det er jo sjovt, at vi kan konkurrere med os selv om flere danmarksrekorder på sigt, sagde hun og tilføjede, at hun i 2020 solgte boliger for over 300 millioner kroner.

Bliver ved

I juni solgte hun ligeledes et fritidshus til 25.000.000 med et afslag på to millioner i Tisvildeleje.

Her var der tale om en bolig med beliggenhed ud til skoven og et boligareal på 600 kvadratmeter.

Kvadratmeterne spreder sig ifølge Boliga.dk over 16 værelser og er oprindeligt bygget helt tilbage i 1923, hvorfor der altså er rig mulighed for at spendere sommerferien blandt herskabelige detaljer som hall, havestue, plankegulve, pejs og høje paneler.