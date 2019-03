Advokatregning i udbyttesag kan ende på 2,4 milliarder kroner

Det kan løbe helt op i 2,4 milliarder kroner i advokatregninger, når Skattestyrelsen skal forsøge at kradse penge hjem i retssager om svindel med udbytteskat.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

I sidste uge lød det fra styrelsen, at regningen ville ende på omkring to milliarder kroner, og onsdag er der så sat et mere præcist tal på.

Udgiften dækker advokatregninger fra 2015 og frem til 2027. Styrelsen understreger dog, at den endelige udgift til advokater er forbundet med stor usikkerhed.

Samlet er der sket formodet svindel for 12,7 milliarder kroner, hvor udenlandske investorer uretmæssigt har fået udbetalt refusion af udbytteskat på danske aktier.

Det vurderes, at der gennem retssager samlet kan hentes 5,5-6,0 milliarder kroner hjem til statskassen.

Skattestyrelsen har stævnet 470 personer og selskaber i fem lande.

Ifølge fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen kræver sagerne især juridisk hjælp fra udenlandske advokater.

- Det her er meget komplekse sager, hvor vi er oppe imod meget professionelle folk i flere lande.

- Og her er det aktuelle billede, at vi i alt kan komme til at skulle bruge op imod cirka 2,4 milliarder kroner. Men det er et tal, der er forbundet med stor usikkerhed, og som formentlig løbende vil ændre sig, siger han i en meddelelse.

Størrelsen på den endelige regning afhænger blandt andet af, hvordan de første sager går.

Det kan nemlig give et fingerpeg om, hvorvidt det kan betale sig at fortsætte kampene i retssalene.

- Det siger sig selv, at hvis vi kommer i en situation, hvor vi i starten taber en stor del af de første sager, ja så kommer vi ikke op i så højt et beløb i sagsomkostninger og juridisk bistand.

- Men netop fordi vi har noget at stå på, tror vi, at vi kan få en stor del af pengene hjem, siger Steen Bechmann Jacobsen i en meddelelse.