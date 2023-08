Advokatundersøgelse af Lizette: 25 episoder om fagbossens adfærd

25 sager om upassende adfærd. Så mange sager om upassende adfærd er advokatundersøgelsen af Lizette Risgaard nået frem til.

Fem af dem har en sådan tyngde, at man kan gå videre med dem rent juridisk, mens troværdigheden for de resterende 20 vurderes som 'god'.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Tallene kommet ligeledes til at fremgå af et resumé af advokatundersøgelsen, som offentliggøres klokken 20 torsdag aften, i forbindelse med et pressemøde.

Derudover erfarer TV 2, at FH-toppen frikendes for at have begået fejl i deres håndtering i forbindelse med sagerne om Lizette Risgaard.

Dermed kan hverken nogle af FH's to næstformænd, Morten Skov Christiansen og Nanna Højlund, eller øvrige topfolk stilles til ansvar, skriver mediet.

Højt antal

Dermed er antallet langt højere, end Berlingske og Ekstra Bladet hidtil har kunnet afsløre.



Sagerne begyndte at rulle i Berlingske og Ekstra Bladet 27. april, hvor medierne afslørede beretninger fra otte forskellige mænd om ti forskellige sager med grænseoverskridende og upassende adfærd fra Lizette Risgaard.

Siden trådte flere til, indtil antallet sneg sig op på 14 forskellige sager, fortalt af ti forskellige mænd og en kvinde.

Allerede dagen efter de første sager så dagens lys inviterede Lizette Risgaard FH's forretningsudvalg til hastemøde klokken 7 om morgenen. Siden da kastede hun sig ud i en halsbrækkende 56 timer lang overlevelseskamp, indtil for mange forbund, heriblandt HK, løbende trak støtten til den hedengangne fagboss.

Afsløringerne fik forretningsudvalget til at træffe beslutning om en advokatundersøgelse med hjælp fra Kromann Reumert, der skulle endevende Risgaards grænseoverskridende og upassende adfærd, samt hvordan sagerne blev håndteret i toppen af FH.

Søndag 30. april trak hun sig endegyldigt som formand.

Risgaards kovending

I mere end tre måneder var der radiotavshed fra Lizette Risgaard, som endnu ikke har givet interview til Berlingske og Ekstra Bladet.

1. august foldede hun sig så ud på over 30.000 anslag i et interview med Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans, hvor hun pludselig afviste alle anklager.

Det på trods af, at hun mindst fire gange offentligt i kølvandet på afsløringerne beklagede og undskyldte sin opførsel offentligt.

Tre af mændene som har oplevet grænseoverskridende og upassende opførsel fra Risgaard stod efterfølgende frem i Berlingske og Ekstra Bladet, hvor Lizettes udtalelser i interviewet med Finans blev kaldt 'løgn' og 'hån'.