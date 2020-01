Ægtepar døde med få timers mellemrum på samme plejehjem

- Det er den slags, man laver film om. De var virkelig forelskede.

Sådan fortæller Sue Wagener, niece til Jack og Harriet Morrison, til CNN.

Tidligere i denne måned sov ægteparret, der havde været gift i 65 år, begge stille ind på det samme plejehjem med kun få timers mellemrum.

Harriet flyttede ind på plejehjemmet The Woodlands of Arnold i Missouri for omkring halvandet år siden, efter at være kommet til skade, da hun faldt over hunden. Kort efter fulgte Jack med, efter også at være kommet til skade.

I de seneste par måneder var Harriet Morrison begyndt at udvikle demens, så det var ikke altid, hun kunne huske sin mand, fortæller niecen, Sue Wagener.

- De ansatte var vidunderlige. Når hun havde en god dag, satte de dem sammen. Så spiste de morgenmad eller drak kaffe, og så sad de bare der og holdt hinanden i hånden, siger Sue Wagener til CNN.

Ægteparret boede kun fire døre fra hinanden, og det var også personalets store opmærksomhed, der gjorde, at deres sidste stund blev sammen med hinanden i stedet for hver for sig.

- Jeg elsker og savner dem. Jeg ved, at de nu er glade og sammen igen, siger Sue Wagener.

Holdt altid i hånd

Jack og Harriet Morrison mødte hinanden tilbage i 1955, da han var 21 år gammel og i færd med at blive lært op i sin fars busselskab. Den dengang 18-årige Harriet arbejdede som buschauffør i firmaet. Inden længe var de ifølge deres niece helt uadskillelige.

- De holdt altid hinanden i hånden. Man så dem aldrig uden at de rørte ved hinanden eller hans arm var omkring hende.

Senere blev Jack Morrison uddannet som pilot, og sammen nåede parret at rejse rundt i store dele af verden, før de til sidst flyttede på plejehjem.