Ægtepar dør minutter efter hinanden: Holdt sammen i 45 år

Som en scene taget ud af familien 'The Notebook' sagde ægteparret Clair Vance på 75 år og hans kone Jeanne på 70 farvel til hinanden, fordi de simpelthen ikke kunne se et liv uden den anden i det.

Det fortæller parrets datter Debbie Pike til det lokale medie i Pennsylvania GoErie.

Clair var på et hospital og konen Jeanne var på et plejehjem

Datteren holdt derfor en telefon op til sin fars øre, mens hun sad ved hans side.

I telefonen var Jeanne, der prøvede at overtale manden til at fortsætte livet.

- Hun blev ved at sige: 'Du må ikke forlade mig. Du må ikke forlade mig, fortalte datteren.

Kom altid på besøg

Jeanne havde været på plejehjem i flere år, fordi hun kæmpede med diabetes.

Hverdag ville hendes mand møde hende på hjemmet, og de ville sidde sammen. Præcis som de havde gjort i de 45 år, de havde holdt sammen.

Datteren forklarede, at de to ville sidde og se tv-programmer sammen.

- Far var der hver dag også de dage, hvor der var voldsom meget sne.

Parret blev gift i 1974 efter at være blevet introduceret af Jeannes bror, der var Clairs fiskepartner.

De fik tre børn sammen.

- De elskede at gå til bingo sammen og se tv. Min far blev med at fiske i alle årene, fortalte datteren.

Blev pludselig syg

Sidste uge oplevede den ældre mand, at han havde fået influenza, men han blev hurtigt indlagt, fordi hans tilstand blev forværret.

- Fars organer begyndte at lukke ned. Han døde søndag omkring klokken halv syv.

Hun ringede hurtigt til sine tanter for at få dem hen til moderen, men da de nåede frem var Jeanne allerede gået bort.

- Jeg tror at min fars ånd tog hen og hentede min mor. Og så tog de afsted sammen, ligesom han altid besøgte hende på plejehjemmet.