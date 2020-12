Ægtepar har røget indenfor i 11 år: - Nægter at betale regning på 150.000 kr.

I september flyttede ægteparret Rie og Poul Humle ud af deres lejebolig i Lindegården i Herning. Et rækkehus på 104 kvadratmeter, som i 11 år havde dannet rammerne om deres hjem.

Efter parret var installeret i deres nye hus, fik de pludselig en voldsom overraskelse.

Det havde kostet knap 150.000 at renovere den gamle lejlighed, og regningen skulle betales inden ti dage.

Choktilstand

Både Rie og Poul har røget i indenfor hele deres liv. I boligen på Lindegården var det dog kun stuen, køkkenet og på Pouls værelse de havde nydt en cigaret eller to. Aldrig i soveværelset.

- Vi spurgte, da vi overtog lejligheden for 11 år siden, om man måtte ryge indenfor. Det måtte man gerne. Det var jo ikke så oppe den gang med rygning, siger Poul Humle til Ekstra Bladet.

19. november fik parret sig et chok, da de så den regning, der kom fra udlejningsfirmaet. Knap 150.000 kroner havde det kostet at istandsætte lejligheden, efter ægteparret var flyttet ud.

- Jeg gik helt i stå. Jeg ved ikke, hvordan vi nogensinde skulle kunne betale den regning. Vi har kun vores folkepension, siger Rie Humle.

- Ja, de må stævne os. Der er ikke noget at gøre. Betale kan vi ikke, supplerer Poul.

Regningen, som skulle være betalt 30. november, indeholder 158 mandetimer, hvilket er den primære grund til, at regningen - fratrukket et depositum på 23.000 - er løbet op i præcist 147.456 kroner.

Her er et billede, som udlejningsfirmaet har taget i forbindelse med fraflytningen. Foto: Ejendomsselskabet Midtjylland

Forventede ekstraregning

De 158 mandetimer er antal, som ægteparret fra Herning ikke kan forstå, selvom de var bevidste om, at rygning indenfor satte sine spor.

- Vi havde da forventet en ekstraregning - måske på en tredjedel af beløbet eller sådan noget. Vi vidste godt, at det skulle males flere gange end normalt. Men at det skal tage 158 timer, det forstår jeg ikke, siger Poul.

- Men udlejningsfirmaet siger, at det ikke er selve farven, men det er lugten, der er svær at få væk. Tror du ikke på det, når de siger sådan?

- Jeg ved, at man kan købe noget til at rense væggene ned, som fjerner nikotinen. Hvis jeg ikke havde været syg, havde jeg selv ordnet det. Min kone har KOL, så hun kan heller ingenting. Jeg tror ikke, at det havde taget mig 158 timer.

- Hvad har I tænkt jer at gøre nu - det er vel ord mod ord?

- Nu ligger den i Lejernes Landsorganisation, og så må vi se, hvad der sker. De (udlejningsfirmaet, red.) siger også, at vi ikke har gjort indsigelse mod regningen, og det passer ikke. Det gjorde vi dagen efter, vi fik den, og det har vi på mail, svarer Rie, der er klar til at tage kampen.

Med en kun folkepension ser ægteparret ikke nogen mulighed for at betale regningen. Foto: Ernst van Norde

LLO uforstående

Rygning tæller ikke som misligholdelse, som en lejer skal betale. Udlejer har dog ret til at få dækket de udgifter, der er i arbejdet med at fjerne generne derfra.

- I LLO Herning er vi vant til at se store tal, men ved 147.000 i fraflytningsregning, hvor der ikke er misligholdelse, så spærrer vi øjnene op, siger Lars Dohn, der er næstformand i Lejernes Landsorganisation i Herning, til TV Midtvest.

- Jeg har talt med en malermester, som jeg selv bruger, og han siger 20-25 timer, fortsætter Lars Dohn, som også er uforstående over for de mange mandetimer.

Derfor vil Lejernes Landsorganisation nu prøve at få regningen nedsat. Hvis ikke ejendomsselskabet går med til det, så ender sagen i Huslejenævnet.

Og hvad angår Rie og Poul Humle, har de lagt en ny strategi i for den nye lejlighed.

- Her ryger vi ikke indenfor - eller jo, jeg ryger på mit værelse, men ellers bliver der ikke røget indenfor, siger Poul Humle.

Sådan lyder regningen Malerarbejde (eksternt firma): 95.102,90 kroner. Beløbet til malerarbejde består af materialer for 8.142,32 kroner, 158 svendetimer til 67.940 kroner og moms for 19.020,58 kroner. Lofter og vægge er nedvasket 3 gange, malet 3 gange med spærrende maling og 1 gang med vægmaling. Alle øvrige overflader er vasket 2 gange, malet 2 gange med spærrende maling oglakering Gulvafslibning og lakering (eksternt firma): 17.949,94 kroner. Beløbet omfatter 70 kvadratmeter á 139 kroner, 12 trappetrin á 200 kroner, 2 ekstra timer til trappe på grund af filtdutter, 21 meter nye sandlister og moms. Ejendomsselskabet Midtjylland: 34.403,75 kroner. Beløbet dækker over 49 arbejdstimer til 20.090 kroner - heraf 21 timer til rengøring af køkken og bad, 5 timer til renholdelse af have og 23 timer til istandsættelse. Rengøringsmidler, diverse materialer og gebyr til genbrugspladsen udgør 825 kroner. Desuden er der skiftet 7 døre til en pris på 6.608 kroner. Moms udgør 6.8880,75 kroner Depositum på tre måneders husleje - i alt 23.372,56 kroner er fratrukket regningen. Kilde: Herning Folkeblad

Det mest tilsodede nogensinde

Jan Jørgensen, direktør i Ejendomsselskabet Midtjylland, er mildest talt træt af den her sag. Udlejningsvirksomheden har nemlig allerede fået klager fra den nye lejer om lugt af røg, og derfor forstår Jan Jørgensen ikke, hvorfor ægteparret skal have så meget mediemidlidenhed.

- Når man har kæderøget indenfor i 11 år, er det ikke nok bare at male det gule væk. Hele huset skal vaskes ned, males om og skiftes ud, siger Jan Jørgensen.

- Jeg har i mine 30 år i firmaet aldrig set så misligholdt en lejlighed. Derfor synes jeg også, at det er grotesk, at LLO udtaler sig om den her sag, når de hverken har haft kontaktet os, malerfirmaet eller overhovedet set lejligheden - eller billeder derfra.

- Hvis vi ikke gør vores arbejde ordentligt med at få istandsat sådan en lejlighed, har vi jo bare dem (LLO, red.) i røret igen med en ny lejer, fordi der er røglugt. Kan du se, at det er en svær balancegang, spørger Jan Jørgensen, da Ekstra Bladet stiller spørgsmål til, om de har fået lavet mere end nødvendigt i lejligheden på Lindegaardsvej.

- I det her tilfælde, ringede vi til malerfirmaet, inden vi sendte regningen, for vi kunne godt se, at det her var rigtig mange penge, men at man stiller spørgsmål ved, om malerfirmaet har snydt og sendt forkert regning, synes jeg er uanstændigt, uden at I (medierne, red.) kontakter dem selv og spørger.

- Hvorfor kunne vinklen ikke være, at lejer har smadret min lejlighed for 300.000? slutter Jan Jørgensen.