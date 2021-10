Ægtepar indlagt: Så blev deres hunde dræbt

12 hunde i Vietnam er blevet dræbt, da det viste sig, at deres ejere var smittede med coronavis.

Det skriver BBC.

De vietnamesiske myndigheder valgte at slå hundene ihjel, i frygt for at kæledyrene kunne være med til at sprede virussen i landet.

Det smittede par var indlagte på hospitalet, da de fik nyheden om, at deres elskede kæledyr var blevet dræbt.

- Min kone og jeg græd så meget, at vi ikke kunne sove, fortæller den 49-årige ejer Pham Minh Hung til BBC.

Hung understreger også over for BBC, at hundene var som børn for parret.

- Jeg ville ikke tro, at det virkelige skete. Jeg kunne ikke gøre noget for at beskytte mine børn.

Parrets historie har skabt debat i Vietnam og er senere blevet dokumenteret på det sociale medie TikTok, og i øjeblikket er der samlet 150.000 underskrifter, der skal forhindre lignende episoder i fremtiden.

En TikTok-rejse

Storbyerne i Vietnam har været hårdt ramt af covid-19, og derfor valgte parret Pham Minh Hung og Nguyen Thi Chi Em at sætte kursen mod Khanh Hung i Ca Mau-provinsen, hvor smittetilfældene ikke er nær så høje.

Parret lagde videoer af deres rejse ud på TikTok, hvor man blandt andet kunne se dem på motorcykel med deres utallige hunde. De blev hurtigt populære på det sociale medie, og mange krydsede fingre for, at de fik en sikker rejse.

Hung og Chi startede rejsen med hele 15 hunde, men på vej til provinsen gav de to hunde til en frivillig, mens en anden hund mistede livet.

Det er obligatorisk for alle borgere i Vietnam at blive testet for covid-19, når der rejses på tværs af provinserne - derfor skulle parret testes i Khanh Hung-provinsen.

Her viste det sig, at parret havde corona, og de blev straks overført til et hospital, mens hundene blev efterladt i et karantænecenter.

De lokale myndigheder valgte her at dræbe de 12 hunde uden at informere parret.

Hung og Chi er hjerteknuste, og dele af den vietnamesiske befolkning raser over epiosden.