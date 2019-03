Ægtepar reddet i helikopter: - Noget helt specielt

Mere end 400 personer blev evakueret fra krydstogtskibet Viking Sky, der lørdag fik motorproblemer og var i potentiel fare for at forlise midt i et uvejr i ved Norges kyst.

Blandt passagererne var britiske Derek og Ester Brown, som blev reddet af en helikopter og fløjet i land.

- Det var virkelig spændende, men også alarmerende. Heldigvis var lufthavnen tæt på, så på den måde var vi heldige, men at blive evakueret i en helikopter var noget helt specielt og ret alvorligt, fortalte Derek Brown, da parret var kommet i sikkerhed.

I det øjeblik parret fandt ud af, at de pludselig skulle væk fra krydstogtskibet, var der mange spørgsmål, der meldte sig.

- Hvad kommer der til at ske med skibet? Hvad med vores ejendele? Kan skibet risikere at synke eller hvad? Vi vidste det ikke, så vi var ret bange, forklarer han.

Ombord på krydstogtskibet var 1373 personer, hvoraf størstedelen er fra Australien, Storbritannien, Canada og USA.

Må være forfærdeligt

Grundlæggeren og ejeren af Viking Cruises, der arrangerede krydstogtet, har talt med mange af de passagerer, der blev evakueret, og han har stor respekt for, at de har klaret rednings-aktionen.

- De fleste af vores passagerer er ældre, ligesom jeg selv, og forestil dig, hvordan det er at hænge der i den rednings-line. Det må havde været en forfærdelig oplevelse, siger ejeren Torstein Hagen.

Evakueringen ved hjælp af helikoptere blev stoppet søndag, idet krydstogtskibet sejler i land ved hjælp af en slæbebåd.

Du kan følge den direkte dækning af sagen her.