Ægtepar var gift i 69 år - døde med en dags mellemrum

Robert Johnson havde sagt, at han ikke kunne leve uden sin kone. Det endte han med aldrig at skulle.

Corinne Johnson, 87, og Robert Johnson, 85, fra Minneapolis i Minnosota, blev gift i en ung alder og forblev gift i 68 år. For nylig sov de begge ind med kun én dags mellemrum.

Corinne Johnson døde 24. november. 25. november fulgte hendes elskede mand efter hende.

Det skriver CNN.

Parrets søn, Brent Johnson, fortæller til mediet, at hans forældre sov fredfyldt ind.

- De vidste begge to, hvad der skulle ske, og de var ikke bange. De havde begge levet deres liv til fulde, og de var klar, siger sønnen.

For Brent Johnson var det langt fra bare en tilfældighed, at hans forældre døde med et så kort mellemrum.

- Da jeg spurgte ham, hvad hans ønske var for, hvis mor døde, sagde han, at han ikke kunne forestille sig et liv uden hende. Og det havde han ret i til sidst.

Hele livet var Corinne og Robert Johnson mest trygge ved ikke at bevæge sig for langt væk fra deres hjem, hvor de passede en gård og deres syv børn.

Ægteparret var ifølge sønnen uafhængige og selvhjulpne helt frem til en meget fremskreden alder. Først i maj 2019 flyttede de fra gården og ind i en beskyttet bolig.

Parret mødte hinanden gennem Corinnes bror, der var Robert Johnsons bedste ven. I 1951 blev de gift.

Ifølge Brent Johnsons havde hans forældre en helt særlig opskrift på et 68 år lang ægteskab. Hele deres forhold var nemlig bygget op omkring stærk tro og hengivenhed, siger sønnen.

- Han (Robert Johnson, red.) forstod, hvad der skulle til for at få et ægteskab til at fungere. Far sagde, 'hvis mor ikke er glad, så er ingen glade'.