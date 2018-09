Ægtepar vil tage imod 50.000 kroner: Vi takker og flytter gerne

50-60.000 FOR AT SMUTTE: Ægtepar i Aarhus Vest med tyrkiske rødder parate til at flytte nu og her fra nedrivningstruet, socialt belastet boligområde, hvis de får flytningen finansieret af boligforening

Brabrand Boligforenings udmelding om, at de vil betale et par håndfulde beboere på offentlig forsørgelse for at flytte fra Skovgårdsparken i Aarhus Vest for at undgå at blive stemplet som 'hård ghetto', møder tilsyneladende både forståelse og rigeligt med bejlere, som gerne vil rive rødderne op til gengæld for et klækkeligt tilskud til flytteomkostningerne på anslået 50.000 kroner.

Ekstra Bladet blev mandag budt inden for hos Durdu og Nurdagul Sahin, som har boet i Skovgårdsparken de seneste fire år. Ægteparret, der har boet i først Randers og siden på Gudrunsvej i det nærliggende Gellerupparken, fortæller smilende, at de vil skrive sig på listen over beboere med lyst til at forlade Skovgårdsparken.

Ægteparret med tyrkiske rødder mener, det vil fremme integrationen, hvis de får tilskud til at udleve deres drøm om at flytte. Foto Ernst Van Norde

- Vi er rede til at flytte hurtigst muligt, selv om vi er lidt bekymrede for, hvor vi så kan få råd til at bo og i hvilke omgivelser, lyder det samstemmende fra parret, der har været sammen de seneste 20 år.

Durdu Sahin kom hertil for 43 år siden i 1975 og har haft flere forskellige job i Randers og Aarhus i blandt andet et jernstøberi, det kommunale parkvæsen og hos en cykelgrossist. Siden han gik på folkepension 1. januar i år har privatøkonomien været så stram, at han ifølge eget udsagn ikke ville have råd til selv at betale for en flytning.

- Et indskud til en lejlighed kan nemt løbe op i 40-50.000 kroner eller måske endnu mere, og det har vi ikke midlerne til, siger Durdu Sahin, der har tre voksne børn med sin tidligere hustru og i alt otte børnebørn.

Ikke for langt væk

Durdus nuværende hustru, Nurdagul Sahin på 52 år, er på ledighedsydelse og hjembringer således heller ikke en særlig stor indkomst.

Ægteparret lægger ikke skjul på, at den kontroversielle beslutning efter et beboermøde i en af Brabrand Boligforenings underafdelinger har givet dem næring til en drøm, de ellers ikke kunne udleve som to personer på offentlig forsørgelse.

- Vi har længe talt om, at det kunne være rart at bo i en lidt større lejlighed, så vi har mere plads, når vi får gæster på besøg, siger Nurdagul Sahin.

Hun vil ligesom sin mand gerne bo et sted, hvor der er flere danskere, men også stadig andre med tyrkisk eller fremmed baggrund som dem selv. 'Fjerne' steder som Risskov eller Skejby i nord eller Holme eller Højbjerg i den sydlige del af Stor-Aarhus er ikke en del af parrets drømmescenarie.

Sådan ser det ud fra Durdu og Nurdagul Sahins terrasse i Skovgårdsparken i det vestlige Aarhus. Foto Ernst Van Norde

- Vi vil gerne blive i Aarhus Vest eller tæt på Brabrand. Både fordi vi har et netværk her, men også fordi vores kolonihavehus på Skjoldhøjvej ikke må være for langt væk, siger Durdu Sahin og henviser til, at hans status som folkepensionist også begrænser parrets muligheder for at bruge for mange penge på offentlig transport.

Hjælp til bedre integration

På spørgsmålet om, hvorvidt de godt kan forstå, hvis andre vil mene, at de selv burde betale for deres egen flytning, svarer ægteparret med assistance fra tolken, den socialrådgiver-studerende Demet Ozkaya, at Brabrand Boligforening med dette tilbud er med til at fremme integrationen.

- Vi kan med et tilskud til flytning måske realisere en drøm, som ellers ville være umulig. En flytning vil medvirke til at bryde et mønster, hvor vi ville blive boende i en ghetto med overvægt af indvandrere til fordel for at bo et sted med flere danskere, siger Durdu Sahin, mens fruen nikker samtykkende i de bløde møbler i den nydelige andensals-lejlighed.

Tolken Demet Ozkaya er tilfældigvis hos ægteparret, fordi hun netop har assisteret Nurdagul Sahin på et lægebesøg.

- Jeg skal også hjælpe dem med at gøre boligforeningen opmærksom på, at de gerne vil flytte, siger Demet Ozkaya.

Durdu og Nurdagul Sahin skal til møde med Brabrand Boligforening på fredag med henblik på at blive blandt dem, der kan få tilskud til cirka 10-12 flytninger ud af Skovgårdsparken.

***

Boligdirektør:

Absurd det skal være sådan

Hvis der er tvang nogen steder fra, så er det ifølge administrerende direktør i Brabrand Boligforening, Keld Laursen, ikke fra Brabrand Boligforening, men fra regeringen, som har skabt en absurd situation, hvor 10-12 af beboerne i Skovgårdsparken enten skal flytte eller sørge for at få et job eller begynde på en uddannelse hurtigst muligt.

Sker det ikke, skal adskillige velfungerende og for fleres vedkommende ny-renoverede boligblokke jævnes med jorden.

Med andre ord skal Skovgårdsparken i en fart få reduceret sine nuværende 41.4 procent af beboerne mellem 18 og 65 år på offentlig forsørgelse til at komme ned under 40 procent. Det svarer til, at 10-12 beboere enten skal flytte eller få et arbejde eller en uddannelsesplads.

Administrerende direktør i Brabrand Boligforening, Keld Laursen, mener, at det er regeringen, der har fremprovokeret den absurde situation, hvor valget pludselig er mellem at rive ny-renoverede, velfungerende boligblokke ned eller tilbyde enkelte beboere tilskud til at flytte. Foto Ernst Van Norde

- Indtil nu har det ikke haft konsekvenser at være på ghetto-listen, men hvis vi stadig står på listen over udsatte boligområder 1.12 i år, ryger vi i kategorien 'hård ghetto', siger Keld Laursen og fortsætter:

- Så står valget mellem at tilbyde visse beboere et tilskud til flytning eller at få revet gode, velfungerende bygninger ned i et område, som i de senere år er blevet renoveret for 355 millioner kroner.

Beboerne vil selv

Skovgårdparken har siden 2016 været på regeringens liste over udsatte boligområder. Hvis boligområdet i Aarhus Vest kun et stenkast fra Gellerupparken stadig er på listen 1.12, fanger bordet med de oven for nævnte konsekvenser.

- Jeg synes, vi sender et stærkt signal, fordi det er beboerne selv, der har taget hånd om en helt urimelig situation. Vi tvinger ikke nogen til noget og lægger ikke pres på nogen, og vi synes, at dette alternativ er mere sympatisk end regeringens trussel om at rive masser af boliger ned, siger Keld Laursen.

Ifølge direktøren er der ikke sat loft over, hvor meget de udflyttende beboere kan få i tilskud. Det afhænger i de konkrete tilfælde af, hvor meget de berørte skal betale i eksempelvis indskud til et andet lejemål væk fra Skovgårdsparken.

- Det kan være 30 eller 50.000 eller måske mere, det ser vi på, siger Keld Laursen.

Det rimer på skrub-af penge

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, den tidligere folketingspolitiker igennem en årrække Jann Sjursen, mener, at regeringens ghetto-lovgivning sætter en masse mennesker under et gevaldigt og urimeligt pres.

- Jeg har hele tiden understreget, at ghetto-lovningen er diskriminerende og absurd, men det gør ikke følge-reaktionen fra beboerne i Skovgårdsparken mindre absurd, siger Jann Sjursen til Ekstra Bladet.

- Uanset hvordan sagen vendes og drejes, så rimer tilbuddet om økonomisk hjælp til at flytte på skrub-af penge, tilføjer Sjursen.