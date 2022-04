Ækle fund på Den Sorte Gryde

Den Sorte Gryde lever op til sit navn. Den kunne således godt bruge en skrubber.

Det er konklusionen, efter at Fødevarestyrelsen 12. april har været en tur forbi spisestedet i Søborg, som er kendt for portioner så store, at de kan løfte øjenbryn i Texas.

Sidst Fødevarestyrelsen var på besøg var i marts. Her fik Den Sorte Gryde at vide, at rengøringen ikke var, som den skulle være.

Men forholdene var ikke bragt i orden, hvilket har ført til en sur smiley og tilhørende bøde på 5000 kroner.

Dårlig rengøring

Ifølge kontrolrapporten fremstod Den Sorte Gryde ikke rengjort.

Indvendigt i kølerummet var der spildte fødevarer på bagvæggen. Under hylderne i kølerummet var der klistrede dråber af spildt væske, ligeledes blev der på undersiden af hylder set enkelte grønne og sorte prikker.

Klister var et gennemgående tema, da Fødevarestyrelsen tjekkede køkkenet. Det gælder på en mayonnaisespand, en elkedel og en foodprocessor.

Dertil var opvaskemaskinen snavset, og så var der krummer og snavs under en disk.

Da Fødevarestyrelsen spurgte ind til en forklaring på den manglende rengøring forklarede virksomheden, at der var blevet gjort rent to uger tidligere, og at den næste rengøring ville finde sted dagen efter.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Den Sorte Gryde i Søborg, det har i skrivende stund ikke været muligt.