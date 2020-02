Ældgammel whisky kommer til salg for mange millioner

Nogle af verdens dyreste whiskyer er fredag blevet sat til salg.

Den nyligt afdøde Pepsi-topchef Richard Goodings private whiskysamling er således kommet på auktion.

Samlingen omfatter en af de dyreste whiskyer overhovedet.

Det drejer sig om en sjælden Macallan fra 1926, der ventes at indbringe omkring 1,2 millioner pund (omkring 10,7 millioner kroner).

Samlingen består i alt af 3900 flasker whisky. Der er primært tale om whisky af single malt-typen. Det betyder, at whiskyen i flasken kommer fra det samme destilleri i stedet for at være en blanding.

Den store samling bliver på Twitter kaldt 'perfekt' af den engelske whiskyblogger Becky Paskin.

Det samme siger auktionsleder Iain McClune, der med auktionshuset Whisky Auctioneer står for salget af de dyre dråber.

- Det er nok mangfoldigheden i den perfekte samling, der er mest spændende, siger han i udtalelse.

Richard Gooding, der døde i 2014, var en udpræget whiskyentusiast. Ifølge hans enke, Nancy, elskede Gooding alle aspekter ved whisky - researchen, besøgene på de mange single malt-destillerier samt whiskysmagningerne.

Dele af samlingen kan erhverves for færre penge end de helt store millionbeløb. For eksempel lyder startprisen på en flaske Old Orkney Real Liqueur fra 1930 på cirka 130 kroner.

De første 1949 flasker kommer på en auktion, der varer ti dage frem. Fra den 10. april kommer resten på auktion.