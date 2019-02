Ældre buspassagerer om Movia: - De behandler os ikke særligt godt

Movias beslutning om at fjerne informationstavler fra de sjællandske busstoppesteder vækker vrede og forargelse blandt ældre buspassagerer, som ikke alle er med på den digitale bølge

Movia har fjernet de trykte informationer fra trafikselskabets stoppesteder på Sjælland, og beslutningen har modtaget massiv kritik fra blandt andre Ældre Sagen, Forbrugerådet Tænk og flere folketingspolitikere og ikke mindst brugerne selv.

På Flintholm Station i København mødte Ekstra Bladet nogle ældre buspassagerer, der ikke havde meget ros til overs for Movias beslutning om at fjerne trykte oplysninger fra busstoppestederne.

Jytte Hansen, 74 år

- Godt nok har jeg en mobil, men jeg har ikke forstand på, hvordan man bruger den, og jeg har den kun med, når jeg er ude at cykle. Så det irriterer mig, at de fjerner køreplanerne fra stoppestederne. Jeg er den gammeldags type, som skal have brev med posten og sådan noget. Jeg synes faktisk ikke, de behandler os ældre særligt godt.

Jack Stewart, 78 år

- Jeg synes, det er fuldkommen latterligt. Jeg er født i en anden tid, så jeg kan sgu ikke finde ud af alt det der, og det interesserer mig heller ikke. Den der mobiltelefon jeg har kan heller ikke alt sådan noget med internettet, den kan kun ringe. Ej, der skal sgu hænge noget ved stoppestedet, så man kan se, hvor man skal hen.

Annie Johanne Andersen, 82 år

- Det er det værste, de kunne have gjort. Jeg ejer ikke en smartphone, og jeg har heller ikke tænkt mig at anskaffe mig en. Jeg klarer mig udmærket med min almindelige telefon. Jeg føler mig faktisk tabt på gulvet på en eller anden måde.

Christian Madsen Østerbye, 63 år

- Det er meget rimeligt, synes jeg. Folk bruger jo deres telefon til alt muligt i dag, og du skal ikke bilde mig ind, at folk over 70 ikke kan finde ud af sådan noget. Førhen stod telefonen i stuen, og nu ligger den i lommen. Jeg tror, at udviklingen sker lige så stille og roligt, og det skal vi allesammen vænne os til.

