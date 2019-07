Ældre par dyrkede sex i plejehjems-bolig: Blev hånet af personalet

Kærlighed har som sagt ingen alder. En ældre mand og en ældre kvinde blev forelskede, da de mødte hinanden på et plejehjem i den svenske by Karlshamn, hvor de har har hver deres lejlighed.

Den ældre kvindes datter har nu overfor det lokale medie Blekinge Läns Tidning afsløret, at personalet på plejehjemmet ikke støtter det ældre pars kærlighed, men at det ældre par tværtimod er blevet hånet af personalet ved to tilfælde på kun en måned.

Ifølge datteren skal en ansat have låst døren op til en af det ældre pars lejligheder udefra. Her har personen efterfølgende fundet det ældre par i sengen og derefter begyndt at grine af dem.

Det skriver Blekinge Läns Tidning og Aftonbladet.

Det ældre par dyrkede sex sammen. Men de blev hånet af personalet. Arkiv-billed. (Foto: Shutterstock)

- De er forelskede og vil gerne have deres kærlighed for sig selv, og de vil ikke dele deres kærlighed med hverken personalet eller andre plejehjemsbeboere. Personalet kan jo ikke bare låse sig ind gennem andre folks dør til en lejlighed, siger datteren til Blekinge Läns Tidning.

Nu har datteren til den ældre kvinde klaget til kommunen i forbindelse med sagen. Og hun har også anmeldt sagen til inspektionen for Sundhed og Omsorg, IVO.

- Man har det samme behov for nærhed uanset alder. Det er helt forfærdeligt, at nogen i personalet kan opføre sig på den måde. Chefen kender til sagen, men har ikke reageret, siger datteren, der nu kræver en undskyldning samt at kommunen tager sit ansvar alvorligt, når ældre mennesker krænkes.