Ældre par fniser som små børn - troede aldrig dette ville ske igen

Rørende billeder viser det storsmilende par, da de fik lov at mærke havet under deres fødder

84-årige Margaret Pullen og 88-årige Richard Henry sidder begge i kørestol og troede aldrig, de ville få muligheden for at mærke havets bølger under deres fødder igen.

Men fredag blev det takket være et par specialdesignede kørestole, som lokalbefolkningen havde hjulpet med at samle ind til, alligevel muligt for dem at dyppe fødderne endnu en gang.

Plejecentret Swn-y-Mor Care Centre i Port Talbot i Wales delte fredag en række billeder af flere beboere, da de fik deres store ønske opfyldt.

- Det er noget, de aldrig havde troet, de ville komme til at gøre igen, lyder det fra plejecentrets overordnede, Sharon Williams til Wales Online.

Startede kampagne

Sidste år lejede Swn-y-Mor Care Centre de specielle kørestole, der har store, ballon-lignende hjul, som gør det muligt at køre på stranden og endda i vandet.

De ville se, hvordan beboerne tog imod dem, og da det allerede sidste år var en stor succes, startede de en kampagne for at samle penge ind til at købe et par af de særlige stole.

Flere lokale selskaber og foreninger hjalp til med indsamlingen, og nu er centret de glade ejere af to af de specialdesignede kørestole, der hver har kostet 3500 britiske pund - svarende til cirka 28.500 danske kroner.

Margaret Pullen troede aldrig, hun ville komme til at mærke havet og sandet under sine fødder igen. Foto: Swn-y-Mor Care Centre

- De elsker dem virkelig bare, bare det at kunne stikke tæerne i vandet og mærke vandet på deres fødder, siger Sharon Williams til britiske Metro.

Hun fortæller, at Margaret Pullen og Richard Henry fniste som små børn og endda også fik tårer i øjnene på deres udflugt til stranden fredag.

Sharon Williams er overrasket over den store opmærksomhed, billederne af det glade beboerpar har fået, siden de blev lagt ud.

- Vi har haft forespørgsler fra hele verden fra folk, der spørger, hvor vi har købt kørestolene, for der er så mange steder, der også godt kunne tænke sig at bruge dem, siger Sharon Williams.