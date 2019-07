Ældre rejser mere klimavenligt: Fravælger fly og udlandsrejser

Danskere over 65 år holder oftest ferien i hjemlandet, men selv når turen går til udlandet, rejser de mindre med fly end både de unge og midaldrende

Nok har de unge ry for at være de mest klimabevidste borgere i samfundet, men når det gælder klimavenlige rejser, så ligger ældre over 65 år i front.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

49 procent af de ældre danskeres lange ferierejser med mindst fire overnatninger blev i 2018 holdt inden for landets grænser, imens det kun gjaldt for gjaldt 42 procent af alle danskeres lange ferierejser.

'Ser man isoleret på feriedestinationen, kan man sige at ældre mennesker mere klimavenlige rejsevaner end den gennemsnitlige dansker, da rejser i hjemlandet oftest kræver mindre transport end rejser til udlandet,' forklarer fuldmægtig i Danmarks Statistik Else-Marie Rasmussen.

Unge vil udenlands

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at de midaldrende og unge danskere oftere rejser på ferie i udlandet end de ældre.

De helt unge mellem 15 og 24 år fravælger oftest Danmark som feriedestination, og kun 34 procent af denne gruppe holdt således ferie i hjemlandet sidste år.

Danskernes ferier I Danmark blev der i 2018 holdt 7,7 mio. lange ferierejser (på mindst fire dages varighed), hvoraf 42 procent blev holdt i Danmark og 58 procent i udlandet.



De helt unge 15-24 årige og de ældre over 65 år står for færrest af det samlede antal lange ferierejser med 17 procent hver af alle rejser i 2018. 15-24 årige udgør omtrent 15 procent af befolkningen, mens ældre over 65 år udgør omtrent procent. Den aldersgruppe, som stod for flest af de lange ferierejser, var de 45-65 årige med 35 procent af alle lange ferierejser i 2018. Denne aldersgruppe udgør omtrent 32 procent af befolkningen. I midten ligger de 25-44 årige med 31 procent af alle årets ferierejser. De 25-44 årige udgør omtrent 30 procent af befolkningen. Når ferien går til udlandet, valgte danskerne flyet på 81 procent af rejserne og bilen på 15 procent af rejserne. De resterende 4 procent udgøres af busser, tog og skibe. Når ferien holdes i hjemlandet, valgte danskerne bilen på 71 procent af rejserne og flyet på 16 pct. af rejserne. De resterende procent udgøres af busser, toge og skibe. Kilde: Danmarks Statistik spørgeskemaundersøgelse Ferie- og forretningsrejser og www.statistikbanken.dk/FOLK1A Vis mere Luk

Ældre flyver mindre

De ældre holder oftere end andre grupper lange ferier i Danmark, men når turen så faktisk går til udlandet, så fravælger de flyet som transportmiddel oftere end gennemsnittet.

76 procent af de ældres rejser til udlandet foretages med fly, hvor landsgennemsnittet ligger på 81 procent.

Flere ældre tager bussen sydpå

I stedet for flyet tager danskerne over 65 år bussen på seks procent af deres rejser til udlandet.

Det er tre gange så mange som landsgennemsnittet af busrejser på udlandsferie.

Den allermest flyveglade gruppe er de midaldrende danskere mellem 45 og 64 år. De flyve til udlandsferien i 83 procent af rejserne.

Se også: Sidste regnvejrsdag inden hedebølgen