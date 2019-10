Ældre Sagen frygter forvirring ved to digitale postkasser

Udsigten til måske at skulle tjekke sin digitale post to forskellige steder vækker bekymring hos Ældre Sagen.

Charlotte Avnsted-Vilman, seniorkonsulent i Ældre Sagen, peger på, at der fortsat er mange, som har svært ved at håndtere digitale løsninger.

- Det, der er vigtigt for os, er, at der er brugervenlige digitale løsninger. Det skal være enkelt og lige til. Der frygter vi selvfølgelig i Ældre Sagen, at to postkasser kan resultere i forvirring og frustration.

- Så det er ret vigtigt for os, at man selvfølgelig finder en løsning, som er i borgernes interesse og skal ligne det, vi kender, siger Charlotte Avnsted-Vilman.

Hun understreger, at Ældre Sagen ikke har nogen holdning til, hvilken virksomhed der skal levere den digitale post.

Fredag kom det frem, at it-selskabet Netcompany har vundet udbuddet om digital post fra det offentlige. Det betyder, at danskerne risikerer fra 2021 at skulle læse den digitale post to forskellige steder.

Udfordringen er, at e-Boks i dag har kontrakten på at distribuere den offentlige post. Det bliver altså fremover Netcompany.

Det private e-Boks har desuden kontrakt med en række store private selskaber som banker og forsikringsselskaber. Langt de fleste borgere kan derfor læse både deres private og offentlige post hos e-Boks.

Den nye digitale postløsning er udviklet sådan, at e-Boks også fremover vil kunne vælge at vise den offentlige post sammen med den private post. Dog kun hvis virksomheden ønsker det.

Fredag oplyste e-Boks' administrerende direktør, Ulrik Falkner Thagesen, at det endnu er for tidligt at sige, hvad virksomheden beslutter.

Fra Digitaliseringsstyrelsens side bliver der uanset e-Boks' beslutning udviklet en ny app til den offentlige digitale post.

Her lyder der fra Ældre Sagen et ønske om, at man hjælper folk godt i gang.

- Selvfølgelig ligger det i sagens natur, at når der er en ny udbyder, så vil der også komme en ny hjemmeside og en ny app. Men det er vigtigt, at man har fokus på at hjælpe folk ordentligt i gang, siger Charlotte Avnsted-Vilman.

Digital post fra det offentlige vil fortsat kunne ses på borger.dk.

Cirka 4,4 millioner borgere samt alle virksomheder anvender i dag digital post.