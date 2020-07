Ældre Sagen: Kom nu frem, Mette

PLEJEHJEMSSVIGT: Statsministeren opfordres til at stille sig i spidsen for arbejdet med at rette ældreplejen i Danmark op - indtil videre er hun tavs

I en meget direkte appel forsøger Ældre Sagen nu at få statsminister Mette Frederiksen (S) på banen i sagen om de grove omsorgssvigt, som ældre bliver udsat for.

Det sker, efter Ekstra Bladet tidligere på ugen offentliggjorde flere optagelser fra en TV2-dokumentar, som tv-stationen indtil videre har fået et forbud mod at vise.

- Mette Frederiksen, du er de ældres statsminister. Du stiller dig i spidsen for en ny MeToo-bevægelse på ældreområdet. Du sørger for, at der bliver gennemført en politik, så det her ikke sker igen, lyder den skarpe appel søndag fra Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældre Sagen.

- Coronakrisen har jo vist, hvor stor en gennemslagskraft, regeringen har. Og hold op en gennemslagskraft statsministeren har.

- Vi har jo ikke hørt noget fra hende endnu?

- Nej, men jeg kan se, at hun er kommet hjem til Marienborg. Og med den gennemslagskraft og energi, der lå bag indsatsen over for coronaen, så vil jeg gerne have den indført på ældreområdet.

- Jeg taler ikke om de andre ministre - jeg taler om statsministeren. Det er hende, der kan prioritere og sige til regeringen og et flertal i Folketinget, at vi bliver nødt til at gøre noget. Det er vores opfordring til hende, siger Bjarne Hastrup til Ekstra Bladet.

Qvortrup: Nu må Mette F. på banen

- Sagen om Else fra Aarhus er rystende, men ikke enkeltstående, mener Bjarne Hastrup, der står i spidsen for Ældre Sagen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fire TV2-ansatte sigtet af politiet

Grib ind nu

Ifølge Ældre Sagen er der akut behov for at gribe ind. En aktuel opgørelse afslører nemlig, at organisationen har samlet 42 forskellige personlige beretninger om omsorgssvigt, der viser, at Kongsgården ikke er et enkeltstående eksempel.

Det er henvendelser om underernæring og dehydrering, men også manglende rengøring, våde bleer og nedværdigende tiltale og nedværdigende tilråb.

- De ældre bliver ramt af vagtplaner. Det er i virkeligheden institutionens vagtplan, der er styrende for, hvordan livet skal leves. Og ikke de ældres behov, som vi er nødt til at skubbe det her over til. Det er det, som skal løses. Så må man indrette vagtplaner og normeringen bagefter, mener Bjarne Hastrup.

Han er glad for, at det de seneste år er lykkedes at skaffe flere milliarder til ældreområdet. Der er bare fortsat alt for stor forskel kommunerne imellem, vurderer organisationen.

- Det er fortsat postnummeret, der afgør, hvilken værdighed og hjælp de ældre får.

- Derfor er vi nødt til at bryde med traditionen om et ‘helligt’ kommunalt selvstyre. Det har jo ikke kunne klare den her opgave alle steder. Det er utroligt, at der er så stor forskel fra kommune til kommune.

Ministerens første Else-interview: Godt det kom frem

Ældre Sagen efterlyser en klar reaktion fra Mette Frederiksen (S) i debatten om de store ældresvigt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Jeg er nødt til at følge loven

Brug for minimumsstandarder

Efter sommerferien vil sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) gennemføre et længe ventet 'topmøde' om ældreplejen. Og her vil kravene fra Ældre Sagen blandt andet være minimumsstandarder.

- Budgetloven fra 2012 skal væk, og så skal der være nogle minimumsstandarder for kvaliteten. Selvom der er forskel på de ældres behov, så viser de aktuelle sager jo, at vi er langt under det minimum af kvalitet, der bør være i omsorgen for ældre.

- Ældre har ingen rettigheder. De er fuldkommen i kommunens vold. Der bør være nogle standarder for, hvad man forstår ved anstændig pleje, mener Bjarne Hastrup.

- Hvordan sikrer man så, at kommunerne ikke bare lægger sig på det laveste niveau i stedet for at give de ældre den pleje, de individuelt har brug for?

- Selvfølgelig er opgaven kompleks, men det her er så dårlig en omsorg, at vi er langt fra, hvad standarden bør være. Og kommunerne kan jo altid bygge ovenpå.

Ekstra Bladet forsøgte søndag forgæves at få kontakt til Mette Frederiksen. Som det fremgår af nedenstående opslag på Facebook, er statsministeren nemlig tilbage i arbejde, men hun har fortsat ikke kommenteret sagen om det store ældresvigt.

De svageste var de vigtigste for statsministeren under coronakrisen. Hvor vigtige er de for hende nu? Producer: Emma Svendsen

Der venter en stor opgave for politikerne, hvis omsorgen for de ældre skal rettes op, mener Bjarne Hastrup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen