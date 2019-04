Ældre Sagen om Movia-løfte: - Har på ingen måde lyttet

Movia har vendt på en tallerken og lover nu, at der kommer tidsintervaller på køreplanerne ved busstoppestederne på Sjælland. Det sker, efter voldsom kritik fra især ældre, der ikke kan bruge mobiler til at finde afgangstider

Danmarks største trafikselskab, Movia, har besluttet at hænge tidsintervaller op på deres busstoppesteder.

Det har Movia valgt at gøre på grund af den massive kritik, de fik, da de valgte at fjerne de fysiske busplaner på 14.500 stoppesteder på Sjælland.

'Vi er blevet kritiseret for ikke at lytte, og det er vi kede af. I de mange debatindlæg og breve, kunder har sendt til os, har flere peget på, at information om hvor tit bussen kører hen over døgnet og ugen kunne være en god løsning. Og da bussens tidsintervaller kun ændrer sig med nogle års mellemrum, er vi enige med kunderne i, at det er et godt supplement til den digitale information, fortæller kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann, i en pressemeddelelse, som udkom tirsdag.

Tidsintervallerne skal vise, hvor lang tid der går, før den næste bus kommer. Det betyder, at bussernes specifikke afgangstider stadigvæk ikke er på busstoppestederne. De skal stadigvæk findes på internettet eller via sms-service.

Ældresagen om nyt tiltag

Det har især været de ældre borger, som har været kritiske, over for at busplanerne skulle fjernes. Og det nye tiltag kommer heller ikke til at hjæpe de ældre borgere, mener Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen.

- Jeg må bare sige, at jeg ikke fatter, at man vælger at tage så lille et skridt i den rigtige retning. De burde i stedet tage skridtet fuldt ud og sætte de køreplaner op, som rigtig mange kunder efterspørger, fortæller han til Ekstra Bladet.

Michael Teit Nielsen mener heller ikke, at den nye løsning gavner noget.

- Movia har på ingen måde lyttet. Hvis de lyttede efter passagernes ønsker, så ville de vide, at man skal kunne se, om man skal vente i to minutter eller i 58 minutter. Det er ikke nok, at man kan se, at bussen går en gang i timen, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Movia: God løsning

På trods af at flere ældre borgere stadigvæk ikke kan få alle informationer ved busstoppestederne, så mener Movia selv, at de nye tidsintervaller er en god løsning.

- Vi har gennem årene oplevet, at køreplanerne kan blive ændret mere og mere. Det kan for eksempel være, at noget vejarbejde eller en event i byen betyder, at trafikken skal afvikles på en anden måde. Sidste år blev der ændret 4.000 gange. Men kun hver 10. gang kunne vi nå at ændre den trykte information på stoppestederne. Så bliver informationen på stoppestederne pludselig misvisende og den situation har vi været kede af. Information om ruter og tidsintervaller kan holde til den virkelighed, vi afvikler trafikken i”, fortæller Camilla Struckmann, der er Kommunikationsdirektør hos Movia, til Ekstra Bladet.

- Hvad så med dem i yderkommunerne, hvor bussen måske går en gang i time. Skal de bare håbe på, at bussen er lige rundt om hjørnet?

- Vi er ejet af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland. Og det vi har lyttet os til er, at dem der bor et sted, hvor der er begrænset med offentlig transport, godt ved, cirka hvornår og hvor ofte bussen kører. Og at man netop fordi man ikke har så meget busbejening i højere grad planlægger sin rejse hjemmefra for at undgå at komme til at skulle vente unødigt længe, siger Camilla Struckmann.

Det er dog ikke helt umuligt at få en fysisk version af en bus' køreplan. Fremover kan man få et fysisk eksemplar, men kun hvis man er inde i bussen.

- Hvis man kan få et fysisk eksemplar inde i bussen, hvorfor kan I så ikke bare hænge dem op på busstoppestederne?

- Det er fordi, vi ikke kan nå ud og opdatere informationerne ude på alle stoppestederne lige så hurtigt, som ændringerne sker. Eksemplet mandag med DSB's arbejdsnedlæggelse viser meget godt, at med det trykte kan vi ikke informere på samme gode måde, som vi kan digitalt. De præcise køretider giver vi derfor digitalt, og så styrker vi tilgangen til trykt information til dem, der foretrækker det, ved, at man også kan tage en printet, foldet køreplan i bussen udover at printe den fra DOT's hjemmeside eller ringe til os og få den sendt med posten, fortæller Camilla Struckmann.

Håber at nå det

Movia oplyser også i deres pressemeddelelse, at tidsintervallerne skal hænges op mellem slutningen af påsken og starten af sommerferien.

De har dog ikke fundet en leverandør endnu, og det kan betyde, at buspassagererne skal vente endnu længere, før tidsintervallerne bliver hængt op ved stoppestederne.

- Vi er i allersidste fase af udbudsprocessen, så vi forventer at være klar til tiden, fortæller Camilla Struckmann.

- Er det ikke fjollet at meddele, at de kommer op i det tidsrum, når I ikke har en leverendør?

- Vi er så tæt på at have en aftale i hus, så det er vi ikke nervøse for, at vi ikke kan nå, uddyber hun.

Se også: Ældre Sagen: - Tak til Ekstra Bladet

Movia overgiver sig - næsten: Sætter ruteplaner op igen

Mere modvind til Movia: 'Jeg troede det var en virkelig dårlig vittighed'

Giv os busplanerne tilbage

Se også: Folketingspolitikere vender blikket mod Movia

Se også: Inspireret af fru Larsen: Ekstra Bladet hænger busplaner op