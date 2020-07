Ældrecenter ramt af corona

En medarbejder på Svinget, som er en afdeling under ældrecentret Teglgårdsminde i Skørping i Rebild Kommune, er lørdag testet positiv for coronavirus.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der er tale om en fast vikar. De øvrige ansatte på Svinget er sendt til test. I løbet af lørdag skal alle beboere på Svinget testes.

Hverken beboere eller øvrige medarbejdere har udvist symptomer.

Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet kontaktet. De står for at opspore smitteveje.

Afdelingen følger almindelig praksis, skriver kommunen. Det betyder, at alle beboere på Svinget opholder sig i egen bolig.

Personalet bruger værnemidler ved enhver kontakt, indtil det er fastslået, om der er andre smittede.