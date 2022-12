Ændrer alt: Matador-reglen som ingen kender

Hvad sker der med grunden, hvis man lander på den i et spil Monopoly og ikke vil købe den? Der er der faktisk en regel for, som de fleste nok glemmer at spille med, men som rent faktisk hele tiden har været en fast bestanddel af regelbogen

Monopoly - eller Matador, som det kendes under i Danmark - er om noget et spil, der kan skabe splid omkring kakkelbordet.

Det er et spil, hvor venskaber bliver til fjendskaber, for der skal sjældent særlig meget til, før frustrationer tager kammer over.

Det er nok i sidste ende, fordi det er så simpelt et spil, der tit vindes på en ekstra portion held med at slå de gode slag og købe de ejendomme, alle lander på. Her kan det især være frustrerende, når en modspiller lander på lige præcis den ejendom, du mangler, men lader købsmuligheden gå til spilde.

Men det er faktisk sådan, at købsmuligheden går videre til spillets andre spillere. Og sådan har det altid været.

Der findes nok flere forskellige fortolkninger af, hvordan man skal spille det familiesplittende brætspil på,

Men hvis du følger regelsættet slavisk, er der faktisk en regel, der siger, at hvis du lander på en uejet ejendom, men ikke vil købe den selv, så går muligheden videre til de andre spillere, da ejendommen så går på auktion og bliver solgt til højestebydende.

Kan den redde diskussionerne omkring sofabordet, hvor venskaber bliver fjendskaber? Nok ikke. Men den er god at have in mente, hvis en af dine modspillere lander på den ejendom, du har udset dig.