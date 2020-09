Ændrer navnet: - Det er en svipser

Egentlig har Tulip brugt en del timer på at forsvare Veggie Bacon, men det er slut nu. Danish Crown, der står bag selskabet, meddeler til Ekstra Bladet, at produktet skifter navn.

- Det er en svipser, siger Jens Hansen, pressechef, Danish Crown:

- Forklaringen er, at det er et projektnavn, som vi satte i gang for at prøve at udvikle dette produkt. Og så er historien, at det er nået helt ud i køledisken.

På Tulips Facebook side har adskillige personer ytret sig undrende over produktets navn.

'Stop dog lige det pjat! Bacon er fra en gris og ikke andet.'

'Stop jer selv. Man kan ikke bruge ordet når det ikke er rigtig bacon. Det er en fornærmelse,' lyder det blandt andet.

Hidtil har Tulip forsvaret produktet. Blandt andet har det lydt:

'Vi kalder produktet for bacon, fordi det skal anvendes på samme måde som almindeligt bacon.'

Nyt navn

Men det er altså slut nu.

Slår man bacon op i ordbogen, er det dog også ganske klart, at det intet har med grøntsager at gøre. I stedet beskrives det således:

'Letsaltet, røget flæsk fra siden eller ryggen på unge svin.'

Jens Hansen fortæller, at virksomheden nu går i gang med at finde på et nyt navn.

- Det vil komme til at afspejle den sprødhed, salt og røg, siger han.

Det bliver dog muligt at finde produktet på hylderne lidt endnu, lader pressechefen forstå:

- Vi kommer ikke til at fjerne det fra hylderne. Vi laver en udskiftning i løbet af kort tid, når det er naturligt.

Bøftomat

Forinden har Ekstra Bladet været i kontakt med Pernille Madsen og er souschef i Fødevarestyrelsen. Hun fortæller, at det er op til en konkret vurdering, om man må kalde det Veggie Bacon.

- Der er endnu ikke særlige regler på området, så det er altid en konkret vurdering af om det er vildledende. Men der er svært, og der er jo også noget, der eksempelvis hedder bøftomater.

- Det, der er afgørende for os, er, at forbrugeren ikke kommer hjem med noget, som ikke er det, de troede, det var.