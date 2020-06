Ændrer perlefarven til 'Mat Rosa'

Mor til tre undrede sig over, at perleproducent kaldte deres farvenummer 26 for 'Hud'. Derfor tog hun affære, og nu hedder perlen 'Mat Rosa'

For 33-årige Lisbeth Lauritsen handler det ikke om at være krænkelsesparat eller ej. Hun studsede blot over, at perleproducenten Hama kalder deres beigefarvede perle for hud.

- Det er jo den samme problematik, vi har med plastre. Hvorfor skal hudfarve absolut associeres til lyserød? Og hvad vil det egentlig sige at være lyserød? siger Lisbeth Lauritsen om netop de tanker, der strejfede hende, mens hun lagde perler med sine børn.

Hun mener, at det ville være passende i forhold til den verserende debat om hverdagsracisme, hvis vi allesammen reflekterede lidt over, hvorfor hudfarver kan være ekskluderende.

Derfor skrev hun til perleproducenten Hama, der til daglig huserer på Mors og leverer perler til 50 forskellige lande. Her fik Lisbeth Lauritsen en overraskende, positiv melding.

- De skrev, at de hellere end gerne vil ændre navnet på deres farvenummer 26 fra 'Hud' til 'Mat Rosa', fortæller Lisbeth Lauritsen, der også er medlem af byrådet i Aalborg for Socialdemokratiet.

Hun har fået en del opbakning fra folk, der har sendt private beskeder til hende på Facebook. Men på det offentlige opslag har andre også set sig sure på Lisbeth Lauritsen. Primært hvide mænd, påpeger hun.

'Det er da det dummeste jeg længe har hørt. Hold nu kæft mand. Du må da være stolt. Sikke en kamp du har vundet. Det er netop sådanne ting her, der styrker racismen. Hvor går grænsen. Skal alle hvide males sorte snart??' spørger Tom Hun Svenningsen.

'Helt #sort.... #Krænkelseskulturen har kroende dage... #Hudfarve', skriver Kenneth Bay Smidt.

- Jeg ved ikke helt, hvad det er, der får folk til at tænke: 'Nu går det her ud over min hudfarve.' Men jeg er da rigtig glad for, at Hama er blevet klogere, siger Lisbeth Lauritsen.

- Nogle gange skal man jo bare tilpasse sig den tid, vi lever i, og det har Hama akkurat gjort. Lidt ligesom da vi tidligere kaldte flødeboller for 'negerboller'. Det gør vi jo bestemt ikke længere, forklarer hun.