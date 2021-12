Det vil fremover kun være muligt at booke en tid til en PCR-test for coronavirus en uge frem i tiden. Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Ændringen gælder fra mandag. Tider, som allerede er booket i systemet, vil ikke blive annulleret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal.