Ændring i 5,2 millioner danskeres pensioner

Da ATP ændrer forretningsmodel, vil der samtidig ske en ændring i samtlige danskeres pension.

Det skriver Finans.

Ændringen kommer, da ATP ifølge Finans er presset af lave renter

'En stor historie'

Derfor vil ATP nu lave investeringer med større risiko.

- Det her er en stor historie, fordi det vedrører alle danskeres opsparing. Det er positivt, at ATP ændrer forretningsmodel, for det giver ikke mening at fortsætte som hidtil, hvor 800 mia. kr. er placeret til nul pct. i afkast, siger Jesper Rangvid, professor på CBS til Finans.

Konkret kommer det til at betyde, at en fjerdedel af de 80 procent, som ellers investeres sikkert, skal investeres med større risiko.

Før ATP kan begynde på de mere risikable investeringer, skal de godkendes af Beskæftigelsesministeriet.

