Ændringer i coronapasset

Fra torsdag er der sket en række mindre ændringer for coronapasset.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Dele af ændringerne var kendt i forvejen, idet en af ændringerne er, at en negativ PCR-test nu giver et gyldigt coronapas i 96 timer. Før var det 72 timer. For en lyntest gælder coronapasset fortsat i 72 timer.

Derudover oplyser ministeriet, at det fra nu af er alle under 16 år, der ikke behøver vise coronapas. Før var det alle under 15 år.

Problemer med tests i EU

Datoen i dag, 1. juli, betyder også, at EU nu er begyndt at bruge fælles coronapas. For danskeres vedkommende er det den samme coronapas-app, som man bruger i Danmark, man også kan bruge i udlandet.

Sundhedsministeriet gør dog i en anden pressemeddelelse opmærksom på, at det ikke er alle lyntests, der vil fremgå af coronapasset. Således vil tests fra Falck og Copenhagen Medical ikke fremgå af passet. Man opfordres derfor til at tage en PCR-test, hvis man har brug for at dokumentere en negativ test i udlandet.

Bruger man ikke apps, kan man hente dokumentation for vaccination, tests eller tidligere smitte på sundhed.dk. Denne dokumentation gælder også i EU og Schengen-området.

Fra 7. juli kommer der også til at ske en ændring med coronapasset for vaccinerede og tidligere smittede.

Således vil et coronapas fremover være gyldigt i 12 måneder, hvis man tidligere har været smittet med covid-19, eller hvis man er færdigvaccineret. Det sker på baggrund af en ny anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, der kom frem onsdag.