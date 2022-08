Ærgerlig rekord: Smittet med tre sygdomme

En 36-årig italiener mærker efterveerne af sin spanske ferie, efter han nu er blevet indehaver af en verdensrekord i sygdoms-smitte.

Det skriver Journal of Infection ifølge New York Post.

Den italienske mand er nemlig den første person i verden til at være blevet inficeret med både covid-19, abekopper og HIV på samme tid, og derfor kan lægevidenskaben heller ikke fortælle, hvad kombinationen kan betyde.

'Eftersom dette er den eneste indberettede sag om smitte med både abekoppevirus, covid-19 og HIV, er der stadig ikke nok beviser for, at kombinationen kan forværre (en) patients tilstand', står der i et studie i Journal of Infection.

Begyndende feber

Manden, der ifølge New York Post havde haft ubeskyttet sex under sit spanske ophold, mærkede feber-lignende symptomer ni dage efter sin hjemkomst.

Derfor valgte han at få taget en test for covid-19, som også viste sig at være positiv.

Men bare få timer senere begyndte italieneren at få udslæt på kroppen. Der dukkede 'små. smertefulde bylder' op omkring mandens ben, ansigt og bagdel, skriver det amerikanske medie.

Bylderne viste sig at skyldes, at manden også havde pådraget sig abekopper i det spanske.

Det værste i vente

Eftersom manden havde abekopper, som i øjeblikket spredes kraftigt blandt homoseksuelle mænd, der har sex med andre mænd, blev han samtidig scannet for andre seksuelt overførte sygdomme.

Og som om at Covid-19 og abekopper ikke var en tilstrækkelig træls cocktail for den italienske mand, kunne han nu også tilføje en HIV-infektion til sin proppede journal.

Ifølge lægerne tyder mandens antal af CD4-celler i kroppen også på, at han er blevet smittet med HIV for nylig, og dermed er italienerens tur til det spanske blevet til et sandt mareridt.