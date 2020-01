Æslet Alex går viralt: Folk fra hele landet vil have ham

Mandag lagde politiet et opslag på Facebook om det 'lille kærlige æsel' Alex, som lige nu søger et nyt hjem efter at være blevet taget ind i forbindelse med en dyreværnssag.

'Da vi ikke har politiæsler i styrken, kan vi ikke tilbyde ham en plads i vores rækker', skrev politiet i opslaget, som Bornholms Politi også har sendt ud som pressemeddelelse.

Og nu er der heldigvis noget, der tyder på, at resten af den 17-18-årige æselhingsts liv bliver rigtig godt.

Opslaget er siden mandag blevet delt over 5000 gange, og i kommentarfeltet vælter det ind med hjerter og forslag til, hvor æslet Alex fremover kan bo.

Telefonlinjen hos Bornholms Politi har samtidig været rødglødende. Her har man indtil videre fået over 40 henvendelser fra folk, der gerne vil tage sig af Alex, fortæller Eva Bundegaard, der er kommunikationsmedarbejder hos Bornholms Politi.

- Der er rigtig mange gode henvendelser - både her fra Bornholm, men også fra mange andre steder i landet - vi har hørt fra folk på Fyn, i Aabenraa, i Tappernøje og i Faxe. Og også et par stykker helt oppe fra Nordjylland, siger Eva Lundegaard til Ekstra Bladet.

Alex er ifølge politiet en lille hingst på 17-18 år. Han er omring 1,20 meter høj og vejer mellem 150 og 200 kilo. Foto: Bornholms Politi

Hun fortæller desuden, at opslaget på politiets Facebook-side nu er nået ud til 850.000 menneskers Facebook-feed, hvilket muligvis kan betragtes som en ny rekord på politiets Facebook.

Deadline for henvendelser omkring æslet Alex er på fredag, og til den tid vil man samle op på de mange henvendelser og finde det helt rigtige sted, han kan bo resten af sit liv.

- Det bliver vores dyrevelfærdsenhed, der screener de henvendelser, vi har fået og sørger for, at Alex har det godt. Den skal ikke bare ud og være kæledyr. Den skal ud og være hos nogen, der har forstand på æsler, og kan sørge for, at den har det godt, siger Eva Bundegaard.

Se politiets virale opslag herunder