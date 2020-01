Æslet Alex har fundet sig et hjem

Fredag var sidste dag, man kunne søge om at blive æslet Alex' nye ejer.

Nu er dagen kommet, og Alex har efter over 50 henvendelser fundet sig sit nye hjem.

Det oplyser Bornholms Politi.

'Det dejlige, kærlige æsel Alex, som vi har søgt et nyt hjem til, kan se frem til at flytte i løbet af weekenden', skriver politikredsen, som kunne oplyse Ekstra Bladet om den nye adresse.

Der er tale om Lykkelund Gedemejeri, som normalt huser især geder, men også grise og diverse fugle.

- Vi har gerne villet have æsler et stykke tid, så vi havde mere at vise frem, fortæller en af stedets to indehavere Lene Schrøder til Ekstra Bladet.

- Så da vi så Alex, tænkte vi jo bare: 'Han skal da herned!', tilføjer hun.

I mandags lagde den bornholmske politikreds et billede op af Alex på deres Facebook-side, hvor de efterlyste en ny ejer.

'Da vi ikke har politiæsler i styrken, kan vi ikke tilbyde ham en plads i vores rækker', skriver de blandt andet i opsalget.

Det kunne til gengæld Lykkelund Gedemejeri, der ser frem til den lille fyr på 17-18 år.

- Vi er jo dyrevenner og ville gerne hjælpe Alex. Det tænder jo en at se sådan en fyr, siger Lene Schrøder til Ekstra Bladet.

Forhåbentlig skal han dog ikke være eneste æsel på stedet, håber Lene Schrøder.

- Han skal da have en kammerat, skal han. Vi synes, der skal være flere af samme artsfælle, siger hun.