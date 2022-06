Afbrød 'Debatten' på Folkemødet: - Verden bliver destrueret

Niklas Hakmann Petersen, der er uddannelses- og undervisningsordfører samt medlem af hovedbestyrelsen for Alternativet, afbrød sammen med flere klima-aktivister DR-programmet 'Debatten' under gårsdagens Folkemøde på Bornholm i en klimaprotest.

Dagen derpå mener han fortsat, at det er inden for skiven.

- Jeg synes, det er o.k., når man sidder som magthaver. Det her er en debat, der foregår hver uge. Vi tog halvdelen af 'Debatten' for at sætte fokus på noget, som politikerne virkelig ikke tager sig sammen til. Vi har brug for at gøre en forskel. Vi har prøvet det parlamentariske.

- Synes du, jeres fremgangsmåde gør en forskel?

- Vi har jo ikke andre muligheder. Vi har prøvet det parlamentariske. Er vi ved at oppe på COP-30 nu? Vi har ikke mange løsninger tilbage. Og historisk set er det også sådan nogle ting, vi gjorde for at give eksempelvis kvinder stemmeret.

- Synes du ikke, der er andre og bedre måder at komme ud med sine budskaber end at afbryde en demokratisk debat?

- Jeg synes, vi blev taget dybt seriøst af hele det folk, vi så foran scenen, der klappede og råbte med. Det er kun et par enkelte politikere, der er ekstreme i deres holdninger til klima, som mange af de borgerlige, der har et problem med, at vi faktisk har det første folkelige på Folkemødet.

Niklas Hakmann (AL) stormede scenen under DR-programmet 'Debatten' på Folkemødet torsdag. Foto: Julie Seline Gade Nielsen

'Pinlige og udemokratiske'

Partileder Søren Pape (K) lagde ikke fingrene imellem og kaldte klima-aktivisterne for både 'pinlige og 'udemokratiske', mens DF-formand Morten Messerschmidt langede ud efter Alternativet, da flere aktivister repræsenterede netop partiets ungdomsorganisation.

- Hvordan forholder du dig til, at I bliver kaldt for ’pinlige’ og ’udemokratiske’?

- Det har man sagt om en masse mennesker, der har været med til at revolutionære verden. Jeg synes, de har misforstået, hvordan samtaledemokratiet skal fungere, når de ikke laver et debatforum og en magtstruktur, der sikrer, at flere folk bliver hørt.

- De lytter ikke til Klimaborgertinget, som er kommet med konkrete løsninger. De rager bare magten til sig.

- Vi lever jo i et repræsentativt demokrati. Så når du siger, at de rager magten til sig, skyldes det vel først og fremmest, at de har vælgere bag sig?

- Ja ja, de har nogle stemmer bag sig. Men det er ret svært at få det fulde billede af en politikers holdning. Under valget lovede de guld og grønne skove, og det synes jeg overhovedet ikke, de lever op til. De har stemt for en målsætning på 70 procent, men de har gjort røv og nøgler.

Demokratisk tag selv-bord?

- Du får det til at lyde, som om demokratiet er et tag selv-bord, og hvis man er uenig, kan man afbryde demokratiske samtaler, fordi det er din rettighed. Er du enig i det?

- Jeg synes, du sætter det lidt forkert op.

- Så må du gøre mig klogere.

- Det handler om, at vi skal sikre et deliberativt demokrati. Vi skal sikre, at den demokratiske samtale leder til de bedste løsninger, og når man bliver mast ude af nogle, fordi de prøver at lefle for nogle vælgere og ikke tænker på, hvilken fremtid man egentlig efterlader til kommende generationer, så bliver vi nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare se til, mens verden bliver destrueret.

- Er jeres måde at føre politik på et deliberativt demokrati? Der er vel ikke meget samtaledemokrati ved at gå op og afbryde en netop demokratisk samtale?

- Jeg synes ikke, det er en demokratisk samtale.

- Hvorfor synes du ikke det?

- Det er, fordi det er en meget begrænset skare, der får lov til at sige noget. Og det er egentlig det, vi ser igen og igen på Folkemødet. Lige nu er det ret utilgængeligt at komme ind i politik og det er et problem.

Niklas Hakmann på scenen under Folkemødet. Han sidder yderst til venstre. Foto: Privatfoto

Niklas Hakmann stormede scenen iført en T-shirt fra Alternativets ungdomsorganisation. Det på trods understreger han, at hans deltagelse i demonstrationen var som klima-aktivist og ikke som ordfører for Alternativet.

- Vi støtter op om nogle, der gør noget fucking fedt. Jeg har ikke planlagt det. Jeg så, de gjorde noget fedt, og så hoppede jeg derop.

- Det var måske ikke det heldigste, at jeg havde Alternativets ungdomsparti t-shirt på, men jeg tænkte, jeg ville skåne folk for mit flæsk. Vi havde lige spillet fodboldkamp, og der skulle jeg have sådan en t-shirt på. Jeg havde ikke andet, så der var ikke rigtig andre mulighed.

- Men det sender jo netop et signal, når du hopper op på scenen med Alternativets logo på?

- Alternativets unge. Vi er vores egen forening.

