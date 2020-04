Afdød coronasmittet sygehusansat var 36 år

Den coronasmittede ansatte på Bispebjerg Hospital, der torsdag blev meldt død, er en 36-årig mandlig sosu-assistent.

Det oplyser Fagforbundet FOA i en pressemeddelelse.

Den afdøde har arbejdet med patientkontakt i en afdeling med coronasmittede patienter.

- Den besked, vi hele tiden har frygtet, er nu kommet. Vores første tanker går til de pårørende og til kollegerne på hospitalet, siger Mona Striib, forbundsformand for FOA, i pressemeddelelsen.

Manden er det hidtil yngste kendte dødsfald blandt coronasmittede i Danmark.

Det oplyses ikke, om coronavirusset var dødsårsagen, eller om den 36-årige mand havde andre sygdomme eller dårligt helbred i forvejen.

Uvist om smittet på arbejdet

Bispebjerg Hospital oplyste onsdag formiddag om den ansattes død.

Det er uvist, om den ansatte er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde på hospitalet.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget oplysning om, at en medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er afgået ved døden efter at have været smittet med covid19, udtalte hospitalsdirektør Anne Jastrup.

Ansatte risikerer smitte

Mona Strib understreger samtidig vigtigheden af, at alle, der arbejder med coronapatienter, har adgang til de nødvendige værnemidler.

- Vi kender endnu ikke alle omstændigheder ved den konkrete sag, men vi ved, at mange af vores medlemmer dagligt er konfronteret med risikoen for at blive smittet med covid-19 og med frygten for at kunne smitte de borgere, de arbejder for at beskytte og helbrede, udtaler hun.

Statens Serum Institut (SSI) har tidligere oplyst, at en 50-årig havde mistet livet.

Men SSI har efterfølgende valgt at anonymisere alderen på dødsfald blandt personer under 59 år, fordi der kun har været enkelte dødsfald i den aldersgruppe.

Derfor kan der godt være personer under 36 år, som er døde, men som offentligheden ikke kender til.

