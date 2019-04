Afdød hollandsk læge er far til 49 børn

Mindst 49 hollændere har flere halvsøskende, end de lige gik og troede.

En dna-test viser, at den hollandske fertilitetslæge Jan Karbaat, som døde i 2017, er far til mindst 49 børn. De er alle kommet til verden via lægens klinik i Rotterdam.

Jan Karbaat inseminerede børnenes mødre med sin egen sæd i stedet for sæden fra de udvalgte donorer.

Resultaterne fra dna-prøverne bekræfter ifølge organisationen, som repræsenterer de berørte, 'den alvorlige mistanke om, at Karbaat brugte sin egen sæd på sin klinik'.

En hollandsk domstol fastslog i februar, at resultaterne skulle offentliggøres.

Da han stadig var i live, indrømmede Karbaat angiveligt, at han via sin klinik var blevet far til omkring 60 børn. Klinikken lukkede i 2009 efter forlydender om uregelmæssigheder.

Senere indrømmede Karbaat ifølge den hollandske avis NRC, at han blandede sæd fra forskellige donorer, og at han udstedte falsk donordokumentation.

Jan Karbaat var 89 år, da han døde i 2017.

En gruppe mulige Karbaat-børn hev hans familie i retten for at tvinge familien til at frigøre lægens dna-profil. Den var bevaret i et aflåst pengeskab.

Familiens advokater argumenterede imidlertid for, at retten til privatliv skulle respekteres.

Men dommen blev, at der skulle foretages en test, så de mulige Karbaat-børn kunne få vished.

- Nu, efter flere år med usikkerhed, kan de endelig lukke et kapitel og begynde at forstå det faktum, at de er blandt Karbaats mange efterkommere, udtaler Iara de Witte, som er rådgiver i sagen.

Karbaat kan desuden være far til endnu flere end de 49 børn. Ifølge det hollandske nyhedsbureau ANP blev lægens sæd også distribueret til andre klinikker.

Hvis nogen mistænker, at de er efterkommere af Karbaat, kan de nu finde svar via den hollandske dna-database.