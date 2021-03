Afdød stjerne hædret

Skuespilleren Chadwick Boseman blev natten til mandag hædret med en Golden Globe for en film, han ulykkeligvis aldrig selv fik at se

Blot 43 år gammel døde den amerikanske skuespiller Chadwick Boseman i august af kræft, og følelserne fik frit løb, da han natten til mandag blev hædret med en Golden Globe for sin rolle i Netflix-spillefilmen ‘Ma Rainey’s Black Bottom’.

I filmen spiller han en ambitiøs trompetist for jazzsangerinden Ma Rainey. Filmen fik først premiere tre måneder efter hans død.

Bosemans enke, Taylor Simone Ledward, modtog prisen på sin mands vegne og fik tårerne til at flyde i salen, da hun holdt sin takketale, skriver New York Times.

- Han ville have sagt noget smukt, noget inspirerende. Noget, som ville forstærke den lille stemme i os alle, som fortæller os, at vi kan, sagde hun.

- Stemmen, der byder os at fortsætte, og som kalder os tilbage til det, vi er bestemt til at lave på dette tidspunkt i historien.

Som et chok

Boseman er den første farvede vinder i kategorien ‘bedste skuespiller i et filmdrama’ siden 2007, da Forest Whitaker vandt prisen for sin rolle som Idi Amin i ‘The Last King of Scotland’.

Boseman er den første farvede skuespiller, der posthumt modtager en pris for bedste skuespiller ved Golden Globe-prisuddelingen.

Boseman opnåede stjernestatus i kraft af sin rolle som superhelten Black Panther i filmen af samme navn fra 2019.

Han døde efter at have lidt af tyktarmskræft i fire år. Han indviede aldrig offentligheden i sin kamp, og hans død kom som et chok for de fleste.

FAKTA: Her er årets Golden Globe-vindere Natten til mandag dansk tid blev prisuddelingen Golden Globes afholdt for 78. gang. Her er en række af de vigtigste priser, der blev uddelt: Film: * Bedste Film, drama: 'Nomadland'. * Bedste Film, musical eller komedie: 'Borat Subsequent Moviefilm'. * Bedste Mandlige Skuespiller, drama: Chadwick Boseman, 'Ma Rainey's Black Bottom'. * Bedste Kvindelige Skuespiller, drama: Andra Day, 'The United States vs. Billie Holiday'. * Bedste Mandlige Skuespiller, musical eller komedie: Sacha Baron Cohen, 'Borat Subsequent Moviefilm'. * Bedste Kvindelige Skuespiller, musical eller komedie: Rosamund Pike, 'I Care a Lot'. * Bedste Mandlige Birolle: Daniel Kaluuya, 'Judas and the Black Messiah'. * Bedste Kvindelige Birolle: Jodie Foster, 'The Mauritanian'. * Bedste Instruktør: Chloé Zhao, 'Nomadland'. * Bedste Filmmanuskript: Aaron Sorkin, 'The Trial of the Chicago 7'. * Bedste Ikke-engelsksprogede Film: 'Minari'. * Bedste Animerede Film: 'Soul'. Tv-serier: * Bedste Serie, drama: 'The Crown'. * Bedste Mandlige Skuespiller, drama: Josh O'Connor, 'The Crown'. * Bedste Kvindelige Skuespiller, drama: Emma Corrin, 'The Crown'. * Bedste Serie, musical eller komedie: 'Schitt's Creek'. * Bedste Mandlige Skuespiller, musical eller komedie: Jason Sudeikis, 'Ted Lasso'. * Bedste Kvindelige Skuespiller, musical eller komedie: Catherine O'Hara, 'Schitt's Creek'. * Bedste Serie, miniserie eller tv-film: 'The Queen's Gambit'. * Bedste Mandlige Skuespiller, miniserie eller tv-film: Mark Ruffalo, 'I Know This Much Is True'. * Bedste Kvindelige Skuespiller, miniserie eller tv-film: Anya Taylor-Joy, 'The Queen's Gambit'. * Bedste Mandlige Birolle, miniserie eller tv-film: John Boyega, 'Small Axe'. * Bedste Kvindelige Birolle, miniserie eller tv-film: Gillian Anderson, 'The Crown'. Kilder: AFP, goldenglobe.com. Vis mere Luk

Afdød stjerne erstattes ikke

Afdød skuespiller hyldes: Han var en inspiration

Stjerneskuespiller død af kræft: Blev kun 43 år