Affaldssamlere fandt Mokaï, pengeskab og pornofilm

En frituregryde, en iPad, en kasse Mokaï og en pornofilm. Det er nogle af de ting, som affaldssamlere fandt på Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, som løb af stablen for to uger siden.

Danmarks Naturfredningsforening har nu gjort resultatet op, og mellem de ca. 1,5 millioner cigaretskod og 110.000 dåser, var det ikke småt med mærkværdige genstande.

- Noget af det mest mærkelige, der blev fundet, er f.eks. en chipspose fra 1970, og det siger jo lidt om, hvor lang tid tingene kan ligge derude, siger Anders Vogel, projektleder i Danmarks Naturfredningsforening.

Anders Vogel fremhæver desuden en telefax, en kemikalieflaske fra 1976 og et mikrofonstativ som nogle af de mere kuriøse fund.

- Hvordan et mikrofonstativ eller en kemikalieflaske fra 1976 havner et sted ude i naturen, det kan man jo undre sig over, men hvis den kemikalieflaske havde haft øjne, er der nok ingen grænser for, hvad den havde set, siger han.

Alt affald lige problematisk

Ifølge projektleder Anders Vogel er der ingen forskel på, hvilken type affald man smider i naturen.

- De her mærkelige fund er præcis lige så problematiske som alt muligt andet affald. Det er et problem for dyrelivet, og nogle ting kan forurene voldsomt. Meget af det er plastik, og det kan jo ligge i hundredvis af år, siger han.

Det meste affald, som findes under affaldsindsamlingen, havner på genbrugspladsen, men Danmarks Naturfredningsforening ser også tit, at affaldssamlerne finder noget, de kan bruge.

- Der var for eksempel en skole i Næstved, der fandt 30 vinglas, som de nu har vasket og bruger i skolekøkkenet, siger Anders Vogel.

Hvis der findes ting, som er farlige, som f.eks. våben, indleveres de til politiet.