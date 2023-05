Afføring, brand og skrald: Udsat for hærværk igen igen

Ødelagte borde-bænkesæt, sprængt bålsted, opbrudte låse, skrald og glasskår. Og ikke mindst afføring.

Det var endnu en gang et virkelig ærgerligt syn, der mødte Henrik Thøger Fjelsted, da han mødte op hos KFUM-spejderne i Allingåbro i sidste uge, skriver TV2 Østjylland.

Han er frivillig vicevært hos spejderne og skulle egentlig bare skifte et batteri i en røgalarm. Men han endte med at bruge over 2,5 time på at rydde op og reparere ødelagte ting.

Og det er han - for at sige det mildt - ved at være godt og grundigt træt af. Det er nemlig langt fra første gang, at der er problemer med hærværk og svineri på spejdergrunden.

- Det er møghamrende irriterende. Det er unge mennesker, der ikke har respekt for andre menneskers tid og ting. De tænker ikke på, at det her er et sted for børn, og at det i øvrigt er bygget og vedligeholdt af frivillige mennesker som mig, siger Henrik Thøger Fjeldsted til TV2 Østjylland.

Denne gang var der flere ting, der var så hærget, at han valgte at anmelde episoden til politiet.

- Bålstedet i bålhytten er muret op med cementsten, så hvis man laver for stort et bål, kan bålstedet sprænge, og det har de gjort. De smelter også plastik og skriver 'nasty' ting på væggene. De bryder låsen op til vores elmast for at lade telefoner og soundbox op. De ødelægger borde og efterlader skrald og skod og glasskår. De har ødelagt vores banner og dørhåndtage ind til brændeskuret. Og sådan kunne jeg blive ved, siger han.

Østjyllands Politi bekræfter anmeldelsen over for TV2 Østjylland.

Henrik Thøger Fjelsted har flere gange taget nogle af de unge på fersk gerning. Men det hjælper ikke, oplever han.

- De unge er pisseligeglade. De er ligeglade med, at jeg beder dem om at lade være med at feste og hærge på spejdernes private grund. De siger bare, at de mangler et sted at være, siger han.

Ifølge ham går nogle af de unge helt ned i 5. klasse. Et par gange har han derfor også forsøgt at kontakte de unges forældre.

- Men nogle af forældrene er også fuldstændig ligeglade, og så er det jo svært.

Henrik Thøger Fjelsted synes, spejderarbejdet er vigtigt. Hans børn har selv været glade for at gå til spejder, og han vil derfor gerne tilbyde frivillig arbejdskraft. Men han er træt af, at han skal bruge sin tid på at rydde op på den måde.

Han og andre frivillige kræfter renoverede spejderhytten tilbage i 2016, og igen i 2019 byggede de bålhytten.

- Vi har lagt en frygtelig masse timer i. Brugt sommerferier og sene aftener. Så det er bare så træls, at tingene bliver ødelagt, siger han.

- Jeg hører fra andre spejderklubber, at de også har problemer med det. Det gør det jo bestemt ikke bedre. Det er en ærgerlig tendens, siger han.