Afføring skal hjælpe med at kortlægge corona i hele landet

Danskernes spildevand bliver fra august undersøgt af forskere, der leder efter coronasmitte.

Statens Serum Institut (SSI) har i juli testet en metode, hvor de har undersøgt spildevand med afføring fra 20 udvalgte rensningsanlæg og pumpestationer for at spore coronasmitte forskellige steder i landet.

Det skal udvides til hele landet og kommer til at køre som et fast projekt. Hos SSI regner man med, at alle dele af landet er med i løbet af efteråret.

Smittede med covid-19 udskiller virus sammen med afføringen, allerede inden de udvikler symptomer.

Dermed kan virus også findes i spildevandet, som man kan teste, fordi folk går på toilettet.

Ifølge Steen Ethelberg, der er professor og seniorforsker ved SSI, kommer cirka 90 procent af danskerne til at være koblet på systemet.

Forskerne har endnu ikke kunnet se udsving, der gav grund til bekymring. Men på længere sigt kan metoden aflaste testsystemet, forklarer Steen Ethelberg.

- Om et stykke tid - når vi ikke bliver testet så meget mere - kan spildevandsovervågningen hjælpe til med at finde steder, hvor smitten stiger, siger han.

Det passer meget godt med de faldende antal test, der ses i Danmark. Mandag blev der foretaget det laveste antal test siden 21. juni. Der var foretaget 59.822 PCR-prøver.

Forsøget har endnu ikke været brugt til at sætte ind over for konkrete smitteudbrud.

Men det betyder ifølge Steen Ethelberg ikke, at systemet ikke virker.

- Vi har ikke kunnet se nogle smitteudbrud, som gav grund til bekymring, da der ikke har været nogen, de steder vi har testet, siger han.

Metoden med at teste spildevand er stadig langtfra perfekt, og forskerne skal stadig blive meget klogere, forklarer Steen Ethelberg.

- Det var egentlig meningen, at prøveperioden skulle have kørt for et par måneder siden, så vi havde lidt tid til at gruble over tallene, inden spildevandsovervågningen blev rullet ud i hele landet, siger han.

Forsøget blev dog udsat, da der ikke var lovhjemmel til, at rensningsanlæggene foretog test af spildevandet. Epidemiloven blev derfor ændret, og ændringen trådte i kraft den 1. juli, så forsøget kunne starte.

Ud over at spildevandsovervågning kan bruges under den nuværende pandemi, mener Steen Ethelberg også, at der er gode chancer for, at metoden kan bruges, hvis der kommer en ny pandemi med en ny sygdom.

- Metoden kan også bruges til andre sygdomme, hvis sygdommen kan spores i afføring, siger han.