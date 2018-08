Afghansk teenager fik afvist asyl: Du er ikke bøsset nok

'Måden du går, opfører og klæder dig på, indikerer ikke på det fjerneste, du er homoseksuel.'

Sådan lyder de østrigske immigrationsmyndigheders vurdering af en afghansk teenager, der ville søge asyl i landet.

Det skriver det østrigske medie Der Falter samt flere internationale medier heriblandt nyhedsbureauet AFP.

Teenageren frygter at blive forfulgt i hjemlandet grundet sin seksuelle orientering, men det vurderede myndigheder altså ikke til at være sandt.

Ifølge den 18-årige afghaner blev han klar over, at han var homoseksuel, da han var 12 år. Det vurderede myndighederne til at være 'relativt tidligt' og usandsynligt i et land som Afghanistan, hvor det er ulovligt at være homoseksuel.

Myndighederne tvivlede også på teenagerens forklaring på, at han godt kan lide at være alene.

- Er homoseksuelle ikke relativt sociale?, skulle han derefter være blevet spurgt om.

Den unge mand havde været i et håndgemæng på bostedet i Østrig, hvilket man ifølge myndighederne, der vurderede hans asylansøgning, ikke mente er et homoseksuelt træk.

Østrigs indenrigsminister, Herbert Kickl, har ikke kommenteret den konkrete sag, men bemærker ifølge AFP, at 'den ikke skaber et billede af virkeligheden'.

Teenageren har appelleret afvisningen.