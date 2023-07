Afghanske kvinder i sorg: Om tre dage sker det

19. juli protesterede tusindvis af afghanske kvinder for deres rettigheder, efter Taliban-styret meddelte, at de vil lukke skønhedssaloner i hele Afghanistan

- Hun fik et chok og brød ud i gråd.

Sådan fortæller en 23-årig afghansk kvinde ved navn Zarmina til BBC om den dag, Taliban meldte ud, at alle landets skøndhedsklinikker skal lukkes.

Kvinden, der brød ud i gråd, var ejeren af skønhedsklinikken, som Zarmina befandt sig på, da nyheden kom. Ifølge hende var ejeren den primære økonomiske forsørger af sin familie.

- Jeg kunne ikke holde ud at kigge i spejlet, mens jeg fik ordnet mine øjenbryn. Alle græd. Der var helt stille, fortæller hun.

I begyndelsen af juli meldte Taliban ud, at det fremover skal være ulovligt at drive skønhedsklinikker i Afghanistan.

De har givet salonerne frem til 27. juli til at dreje nøglen om.

Ifølge BBC står Afghanistan med beslutningen til at miste 60.000 jobs.

Siden Taliban genvandt magten i Afghanistan i august 2021, er en lang række tiltag blevet indført, som gør livet værre for landets kvinder. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

Frygten er overalt

Zarmina bor i Kandahar i den sydlige del af landet og plejede at drømme om at uddanne sig til advokat.

Hun blev gift som 16-årig og beskriver besøgene i klinikken som noget, der giver hende 'en sjælden følelse af frihed'.

- Jeg havde ikke tilladelse til at forlade mit hjem alene, men jeg fik overtalt min mand til, at jeg måtte besøge klinikken to eller tre gange om året, fortæller hun til BBC.

En anden af kvinderne, der jævnligt besøger klinikken, er 22-årige Madina. Hun beskriver, hvordan hverdagen gradvist har ændret sig de seneste to år.

- Frygten er overalt. Ingen ved, hvem der støtter Taliban. Og ingen tør tale om politik, fortæller hun.

19. juli demonstrerede en gruppe kvinder for deres rettigheder ude foran en skøndhedsklinik i Kabul, Afghanistan. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

'Gav mig livet tilbage'

Også Somaya, der er uddannet psykolog, har et nært forhold til skønhedsklinikken. For tre år siden blev hun slemt forbrændt i ansigtet, og klinikkens behandlinger gav hende livet tilbage, fortæller hun.

Annonce:

- For os er det mere end et sted, hvor man kan få lagt makeup. Det er et sted, der hjælper os med at skjule vores sorger. Det giver os energi og håb.

Siden Taliban genvandt magten i Afghanistan i august 2021, er livet kun blevet værre for landets kvinder.

Nedlukningen af skønhedsklinikkerne er således endnu en i rækken af Talibans kvindeundertrykkende restriktioner i landet, hvor kvinderne i forvejen bruger det meste af tiden inden for hjemmets fire vægge, som de kun må forlade, hvis de har en tilladelse til det.

Kvinderne har derfor begrænsede muligheder for at arbejde eller studere uden for hjemmet og må ikke længere bade offentlige steder, være i parker eller tage i fitnesscentret.

Desuden skal de have løst, sort tøj på og dække deres ansigter til.

For at beskytte kvindernes identitet er navnene i artiklen ændret, oplyser BBC. Mediet er bekendt med kvindernes rigtige navne.