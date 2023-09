Afgiften stiger markant: Storbank forudser hamstring

Det er med at skynde sig, hvis man vil have fingre i en plugin-hybrid- eller elbil.

Til nytår er det nemlig slut med gunstige grønne afgifter på disse biltyper.

Det betyder ifølge Finans store afgiftshop på især plugin-hybridbiler fra 2024.

Travl efterår

Derfor forudser chefanalytiker i Nordea, at kunderne får travlt med at købe 'grønne' biler i de kommende måneder.

'Det kan lede til en hamstringseffekt hen over efteråret, mens det til gengæld kan reducere efterspørgslen ind i 2024', skriver Jan Størup Nielsen i en økonomisk prognose for Danmark og de andre nordiske lande.

Over for Finans uddyber han:

'Derfor vil der formentlig være mange af dem, der gerne vil have en hybridbil, som sørger for at få købt, inden afgiftsstigningerne træder i kraft'.

Det markante afgiftshop, der træder i kraft i 2024, sker som led af en politisk aftale fra 2020.

Usælgelige

Netop de grønne bilafgifter, som blev vedtaget i december 2020, kommer til at sætte så stort et aftryk på elbilpriserne, at det vil gøre flere elbiler usælgelige.

Det har en prisberegninger foretaget af FDM tidligere i år kunkluderet.

Her har de blandt andet taget udgangspunkt i Tesla Model Y i LR-udgaven.

Bilen kostede i maj i år 440.990 kr., men i 2027 vil prisen komme til at ligge på 537.282 kr.

Det er en stigning på 22 procent.

- Alt andet lige vil en ID.4 eller en Tesla Model Y blive de facto usælgelig i 2027. Jeg tvivler på, at nogen vil købe dem til de priser, sagde Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM dengang til Finans.

Sidenhen har netop Tesla dog sat prisen på sine el-biler betydeligt ned, hvilket har fået salget af de populære elbiler til at eksplodere.