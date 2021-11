Afgørelse: Tvungen test i fritiden tæller som arbejde

Får du besked fra din arbejdsgiver på, at du skal lade dig teste for coronavirus, tæller den tid, du bruger på det, som arbejdstid.

Det viser en afgørelse i Arbejdsretten i en sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har ført for Dansk Sygeplejeråd. Det skriver FH selv.

Sagen omhandlede en sms og en arbejdsmail, der blev udsendt til en flok raske og symptomfrie sygeplejersker på Sjællands Universitetshospital i sommeren 2020, hvor der stod, at der var konstateret coronasmitte på deres afdeling.

Der stod videre, hvornår sygeplejerskerne skulle testes som led i smitteopsporingen.

På den baggrund har arbejdsrettet afgjort, at regionen har disponeret over medarbejdernes tid på en måde, så det kunne betragtes som arbejdstid.

Selvom kravet om test skete på baggrund af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, var der nemlig tale om et såkaldt tjenstligt pålæg, har Arbejdsretten fastslået.

Kan danne præcedens

Dansk Sygeplejeråd havde ønsket, at regionen skulle betale sygeplejerskerne efter deres aftaler om blandt andet overarbejde, tilkald og inddragelse af fridøgn, men hvordan, sygeplejerskerne i den konkrete sag skal honoreres, er endnu ikke afgjort. Her har Arbejdsretten lagt op til, at det kan afgøres ved en faglig voldgift, med mindre parterne kan indgå en aftale.

Ifølge Christian Højer Schjøler, der er lektor i privatret på Syddansk Universitet, kan dommen umiddelbart danne præcedens i forhold til lignende sager, således at det kan bruges i en generel betragtning om, at et krav fra en arbejdsgiver om at lade sig teste skal tælle som arbejdstid, og at det derfor skal kompenseres.

Han skriver i en mail til Ekstra Bladet, at han ikke er overrasket over udfaldet af sagen i Arbejdsretten, idet coronatestloven gjorde det klart, at den ansatte skal kompenseres økonomisk for den tid, der bliver brugt på at få en test, hvis det sker i fritiden.

Vil have betaling for isolation

FH oplyser, at de ud over den aktuelle sag, de har vundet, også har en anden verserende sag i gang om en gruppe offshore-medarbejdere, der blev pålagt at lade sig teste og gå i isolation inden afrejse.

Her vil medarbejderne have tiden, der er brugt på test og isolation, medregnet som arbejdstid, der skal honoreres efter overenskomsten.

Mange bliver i disse dage testet for covid-19, og også selvom størstedelen af befolkningen er vaccineret. Vaccinerede kan nemlig også i et vist omfang blive smittet, og især én senfølge blandt vaccinerede giver forskere rynker i panden. Det kan du læse mere om her.