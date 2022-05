Afgørelse: Ukrainsk familie nægtet opholdstilladelse i Danmark

Den gravide kvinde Tetiana Kornieieva og hendes familie kan snart ufrivilligt være på vej hjem til den sønderskudte by Kharkiv i det østlige Ukraine tæt ved grænsen til Rusland. Det skriver Fagbladet 3F.

For den danske udlændingestyrelse har givet den 31-årige ukrainske kvinde afslag på opholdstilladelse i Danmark. Det samme gælder hendes 35-årige mand og deres fireårige søn, der ligeledes er på flugt fra krigen i hjemlandet.

- Vi er knuste og ved ikke, hvad vi skal forvente, siger Tetiana Kornieieva.

To uger inden at Rusland invaderede Ukraine tidligt om morgenen 24. februar 2022, var Tetiana Kornieieva og hendes familie rejst på familiebesøg i Dubai i Mellemøsten.

Familien havde købt flybilletter og skulle 24. februar flyve til Ukraine, men flyvningen på invasionsdagen blev aflyst. Og efterfølgende turde familien ikke vende tilbage til deres hjem i Kharkiv, eftersom bomber og missiler regnede ned over Ukraines næststørste by.

I stedet rejste de 8. marts til Odense for at leve i fred. Her bor hendes ukrainske bror.

Problemet for Tetiana Kornieieva og hendes familie er nu, at den ved krigens udbrud ikke opholdt sig i Ukraine eller Danmark – og derfor nu ikke kan få en dansk opholdstilladelse efter den såkaldte særlov for ukrainere.

”Udlændingestyrelsen har givet dig afslag, fordi du er udrejst af Ukraine før den 24. februar 2022, og du ikke har opholdt dig eller har haft opholdstilladelse i Danmark på dette tidspunkt,” skriver styrelsen i enslydende breve til de to ukrainske flygtningne.

Et bredt flertal af partierne i Folketinget vedtog 16. marts særloven, der giver midlertidigt ophold i to år til ukrainere, som er flygtet til Danmark som følge af krigen.

Hun er højtuddannet og arbejdede inden krigen på en privat lægeklinik i Kharkiv. Nu lever hun med sin nære familie i en lejlighed i Odense og har ledt efter arbejde her i landet. Det samme gælder hendes mand, Pavlo Kornieiev, der inden krigen arbejdede i et privat firma. Han er allerede blevet tilbudt arbejde på et gartneri ved Odense. Men arbejdsgiveren trak jobtilbuddet tilbage, da ukraineren hverken havde et dansk personnummer eller en opholdstilladelse og dermed ikke hurtigt kunne begynde på jobbet.

Nu må ægteparret ikke længere arbejde i Danmark, skriver Udlændingestyrelsen i brevene til de to flygtninge.